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Fahri Kapadokyalı

Oyunculuk kariyerinde 36 yılı geride bırakan usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu, yine bir Kapadokya projesiyle ekranlara dönüyor.

Fahri Kapadokyalı

2002 yılında  Türk dizileri tarihine adını altın harflerle kazıyan Asmalı Konak projesiyle uzun yıllar Kapadokya’da bulunan Tuzcuoğlu, 2016 yılında da Aşk ve Mavi diziyle Kapadokya’da bulunmuştu.

Fahri Kapadokyalı

4 Eylül tarihinde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Safir dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan İpek Tuzcuoğlu, Kapadokya halkı ve esnafı tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Dizi çekimlerinden dolayı uzun yıllar Kapadokya’da yaşayan Tuzcuoğlu, büyük bir coşkuyla karşılanırken, usta oyuncunun Kapadokya’yı karış karış biliyor olması ise yerel halk tarafından ‘O bizden biri’ yorumlarını da beraberinde getirdi.

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