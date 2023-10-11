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İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

Dizi çekimlerinden dolayı Kapadokya’ya yerleşen İpek Tuzcuoğlu, peri bacalarında çekilen fotoğrafları ile göz kamaştırdı.

İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

Asmalı Konak, Aşk ve Mavi ve Safir dizilerinden dolayı Kadapokya’da büyük bir sevgiyle karşılanan Tuzcuoğlu, “Buranın insanın ruhuna iyi gelen mistik ve doğa üstü bir hali vardır. Kendi içsel yolculuğuna çıkanların mutlaka uğraması gereken bir yer. Burada uzun yıllar yaşayacak nadir kişilerdenim sanırım. Burası benim ikinci evim gibi, esnafından yerlisine kadar hepsiyle sürekli bir aradayız. İstanbul'un kaos halinden bir süreliğine de olsa kurtulmuş olmak büyük mutluluk.” dedi. 

İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

Peri bacalarındaki fotoğraflarıyla ilgili de konuşan İpek Tuzcuoğlu, “Burada her yer doğal plato. Bana huzur veren bir yer, fotoğraflara da bu yansıyor zaten.” dedi.

İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

İpek Tuzcuoğlu: Kapadokya benim ikinci evim 

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