  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

Ünlü oyuncu İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması! İşte detaylar...

İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

İpek Tenolcay, kızı Yağmur'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!
Oyuncu, "Tiyatroda tek kişilik şova hazırlanıyorum. Değişik sürpriz bir oyun. Nasipse kasımda seyirciyle buluşacağız. Kostüm için geldim. Onun dışında resime devam ediyorum. Birkaç proje geldi, konuşuyoruz" dedi.

 İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

En son 'Aile' dizisinde yer alan oyuncu, "Projeleri beğeniyor musunuz?" sorusuna, "Güzel işler var. Galiba dijital iyi. Diğeri uzun sürüyor, pek seyredemiyorum" yanıtını verdi. Kızıyla ilgili Tenolcay, "Oyuncu değil ama ekranda işleri var" dedi.

 İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

Kariyer planlamasıyla ilgili Yağmur, "İngilizce öğretmeniyim. Bireysel koçluk yapıyorum. Sosyal medya üzerinden İngilizce videolar ve haber sunumları... Anneden azıcık bulaştı. Setlerin olumsuz tarafları da var. Çalışma saatleri, yoğun tempo. Bitmeyen süreç. O yüzden platformlar daha kolay" şeklinde konuştu.

İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!
Oyuncu, "Kızınızın oyuncu olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Benim isteğimle ilgili değil, o ne istiyorsa yapar. 20 yaşından beri kendi işini yapıyor ve kendi evinde yaşıyor" diye cevap verdi.

 İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

FARKLI KARAKTERLERİ OYNAMAYI SEVİYORUM
Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.

 İpek Tenolcay'dan dikkat çeken Kurtlar Vadisi açıklaması!

Oyuncu, "Bir daha çekilirse oynar mısınız?" sorusuna, "Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir" yanıtını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslı Turanlı'nın fit kalma sebebi!
 

Aslı Turanlı'nın fit kalma sebebi!

Melis Kızılaslan’a Osimhen benzetmesi
  Magazin

Melis Kızılaslan’a Osimhen benzetmesi

Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson yaşadığı süreci anlattı
  Gündem

Kızı Eda'yı kaybeden Mazhar Alanson yaşadığı süreci anlattı

Feryal Gülman ile Hande Sezer'in arkadaş buluşması
  Cemiyet

Feryal Gülman ile Hande Sezer'in arkadaş buluşması

Uğur Aslan'dan torpil iddialarına açıklama!
  Magazin

Uğur Aslan'dan torpil iddialarına açıklama!

Güllü'nün avukatlarından açıklama geldi!
  Gündem

Güllü'nün avukatlarından açıklama geldi!