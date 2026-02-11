 İpek Açar'ın yeni single heyecanı

  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Doğum günü olan 7 Şubat'ta 'Vurdum Kendimi Yalnıza' adlı şarkıyı çıkaran İpek Açar, single çalışması için geldiği İstanbul'da toplantılarına devam ediyor.

Bodrum'da yaşayan şarkıcı, Ataşehir'deki The Galliard'da iş arası yemek yedi.

Hem İstanbul'daki işlerini halleden hem de şarkının çalışmaları için toplantı yapan Açar, "Doğum gününde çıkan şarkıyla güzel dönüşler alıyorum. Çok kısa sürede beğenildi, çok mutlu oldum. Bende İstanbul'a gelmişken hem single çalışmalarına devam ediyorum hem de ailem ve arkadaşlarımla hasret gideriyorum" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
