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İngiliz post-punkın yıldızı IDLES Türkiye’deki ilk konseriyle Zorlu PSM’de!

Dört ses getiren albümü, iki Grammy  adaylığı bulunan ve müzik listelerinde 30 milyondan fazla dinlenmeye sahip,  ‘’Never Fight A Man with A Perm’’, ‘‘I’m Scum’’, ‘Danny Denelko’’ ‘’Damaged Goods’’ gibi hit şarkılarıyla post punk’ın simgesi haline gelen IDLES, Türkiye’de ilk kez hayranlarıyla buluşmaya geliyor. Lolapalooza, Roskilde, Glastonbury, Osheaga gibi ünlü festivallerdeki performanslarıyla kültleşen IDLES, 27 Kasım 2023’te %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de!

İngiliz post-punkın yıldızı IDLES Türkiye’deki ilk konseriyle Zorlu PSM’de!

2009 yılında Bristol’de kurulan ve son dönemdeki en başarılı rock gruplarından biri olarak görülen IDLES, kendi deyimleriyle ‘gürültülü ve sert’ melodileriyle bu kez İstanbul müzik sahnesine konuk olacak. Kısa sürede post-punk’ın kült isimlerinden biri haline gelmeyi başaran, konserlerinin biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen, Lolapalooza, Roskilde, Glastonbury, Osheaga, NOS Alive ve daha pek çok dünyaca ünlü festivalin line-up’ında yer alan IDLES, 27 Kasım 2023 akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde %100 Müzik katkılarıyla İstanbul’daki sevenlerine post punk’ı onurlandıran bir gece yaşatacak. 

‘Welcome’ ve ‘Meat’ EP’lerinin ardından 2017 yılında yayınladıkları ‘Brutalism’ albümleriyle rock müzik dünyasında ses getiren grup,  2019 yılında çıkardıkları ikinci albümleri ‘Joy as an Act of Resistance’’ ile Mercury Ödülleri’nde ‘En İyi Albüm’ dalında adaylığa layık görüldü. 2021’de çıkardıkları son albümleri ‘Crawler’ ile Grammy Ödülleri’nde hem ‘En İyi Rock Performansı’ hem de ‘En İyi Rock Müzik Albümü’ adaylığı kazanan IDLES, ‘‘motorik, agresif ama aynı zamanda pozitif’’ olarak tanımladıkları şarkılarını hayranlarıyla buluşturmak için 27 Kasım 2023’te %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk olacak.

IDLES presented by %100 Müzik konserinin biletleri konserinin biletleri passo.com.tr’de! 

Bilet Fiyatları: 

3.Dönem – Ayakta : 990,00 ₺

 

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