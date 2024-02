 İlknur Soydaş genç kalmanın sırrını açıkladı! Yıllardır hiç değişmedi!

Snob Magazin'in haberine göre; İlknur Soydaş, Nişantaşı'ndaydı. Her zaman tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Hiç üşenmiyorum. Çok vaktimi alıyor ama bu beni pozitif yapıyor. Motive oluyorum. Giyim işine dikkat ediyorum. Hoşuma gidiyorsa pazardan da alışveriş yaparım" dedi. 'Unutabilsem' dizisiyle dizi serüvenine başladığını belirten oyuncu, "Emrah'ın kız kardeşiydim dizide... Her zaman iyi dost ve insan. Ne zaman görürsek birbirimizi konuşuruz" dedi.

ŞİMDİ MANTIKLA DÜŞÜNÜYORUM

Bir süredir ekranda olmayan Soydaş, "Yüzümü eskitmemek için yer almıyorum. Küçükken, 'hangi proje iyi hangisi kötü' kararını verecek durumunda değilimdi. Her şeyde olmak istiyordum. Şimdi mantıkla düşünüyorum. Beni heyecanlandırmıyor dediğim projeler tutmuyor" diye konuştu.

TENCERE YEMEĞİ YAPIYORUM

Yıllar geçmesine rağmen fit fiziğinden ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncu, "Spor yapıyorum. Sabahları yürüyorum. Haftanın 2-3 günü pilates yapıyorum. Uykuma dikkat ediyorum. Beyaz ekmek, tatlı ve hamur yemiyorum. Sadece çikolata seviyorum. Evde tencere yemeği yapıyorum. Sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarım, şimdi haklı olduğumu söylüyor. Çünkü zamanında 'hamur ve fast-food gıdalardan uzak durun' demiştim. Kötü alışkanlığım yok. Check-up'a girdiğimde doktorum şaşırmıştı. Genetiğin iyiyse o seni götürür. Genetik iyi değilse ne yaparsan yap olmaz" şeklinde konuştu.

YOKSA SIRADAN OLUYORSUN HERKESE BENZİYORSUN

Sosyal medyada, "Estetik yüzünden herkes birbirine benziyor" yorumuna Soydaş, "Doğru söylüyorlar. İnsanın başkalarından farklı kalabilmesi için estetiğe girmemek gerekiyor. Yoksa sıradan oluyorsun herkese benziyorsun. Ekranda olan insan mutlu hissedecekse estetik olsun. Ama doktor çok önemli... Doktorda şans işi... Çok abartıya kaçmadan yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.