İlkin Tüfekçi adının aşk iddiasına karıştığı Çağatay Ulusoy sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

İlkin Tüfekçi, Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi. Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Tüfekçi, "Yaz projesi ile anlaştım sayılır. Daha imzalar yeni atıldı. Biraz zaman geçsin paylaşırım" dedi.



ALS hastalığı ile mücadele eden babası İlyas Tüfekçi'nin sağlık durumuyla ilgili de konuşan İlkin Tüfekçi, "Dalgalı geçiyor açıkçası. Bu gün iyi diyorum beş dakika sonra farklı bir şey oluyor. Şükürler olsun hayatta diyebilirim" diye konuştu.



Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan Tüfekçi, aşk soruları ile ilgili ise, "Pek özel hayatımla gündeme gelen birisi değilim. Bir şey konuşmayayım ki yeni bir şeye gebe bırakmayayım mevzuyu. Bir şey yok diyeyim." diyerek imalı bir yanıt verdi.

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