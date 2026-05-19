İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ödül gecesine damga vurdu

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, başarılı performanslarıyla ödül gecesinde adlarından söz ettirdi. Rol aldıkları projelerdeki başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken ikili, “En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ve “En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” ödüllerine layık görüldü.



Şıklıklarıyla geceye damga vuran ikili, kırmızı halıda da yoğun ilgi gördü. Özellikle Urfa’da kendisine hediye edilen değerli tesbihi elinden düşürmeyen İlhan Şen’in tarzı dikkat çekti.



Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan İlhan Şen, şu ifadeleri kullandı:



“Urfa’dan kocaman sevgiler getirdim. Muhteşem bir coğrafyada, muhteşem insanlarla çok güzel bir iş yapıyoruz. Ben bu ödülü onlar adına alıyorum. Emeğimizin karşılığını alıyor olmak çok kıymetli. Çok emek verdik. Büyük bir ekibin emeğini burada temsil ediyoruz. Ne mutlu bize. Urfa kelimelerle anlatılacak bir yer değil. Görmeyenler mutlaka görsün.”



Başarılı oyuncuların samimi halleri ve uyumları gece boyunca davetlilerin de ilgisini çekti.

