İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu

SnobMagazin.com

İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Çift, öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip sohbet eden çift, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift, "Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turlarına kaldıkları yerden devam etti.

