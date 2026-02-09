İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu

İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.



Çift, öğle saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Meydan katında bulunan lüks bir restoranda yemek yiyip sohbet eden çift, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren çift, "Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.