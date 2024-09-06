  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü? İşte detaylar...

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?

İlayda Alişan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?
Kombiniyle dikkat çeken oyuncu, AVM turu yaptı.

 İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe katılan Alişan, "Güzel ve keyifli geceydi. Çok mutlu olsunlar. Onların mutlu gününe şahit olmak bizim için güzel ve gurur verici" dedi.

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?
Projeleriyle ilgili oyuncu, "Senaryo okuyorum. Netleşen bir şey yok" diye konuştu.

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?
Sevgilisi Oğulcan Engin'in doğum gününde Instagram'dan 'İyi ki doğdun Köfte' yazmasına Alişan, "Köfte bizim aramızda espri... Bazen birbirimize öyle hitap ediyoruz. Ben başlattım" şeklinde konuştu.

İlayda Alişan ekrana dönüyor mü?
Oyuncu, sevgilisiyle ilgili evlilik sorularına cevap vermedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dilan Çıtak'ın 'Virane'si
  Magazin

Dilan Çıtak'ın 'Virane'si

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan havuz pozu

Ünlü model Didem Soydan üstsüz pozunu paylaştı!
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan üstsüz pozunu paylaştı!

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!
  Magazin

Serap Paköz'den gündüz kuşağı programları için çarpıcı açıklama!

Ebru Yaşar üçüncü kez rekor kırdı!
  Magazin

Ebru Yaşar üçüncü kez rekor kırdı!

Zeynep Koçak ve Sarp Bozkurt'un eğlenceli çıkışları 'Zeytin Ağacı' gerginliğini andırdı!
  Magazin

Zeynep Koçak ve Sarp Bozkurt'un eğlenceli çıkışları 'Zeytin Ağacı' gerginliğini andırdı!