İkonik M.A.C makyaj görünümlerini keşfet!

Ünlü isimlere yaptığı başarılı makyajlarla ve genç yeteneklere eğitim verme amacıyla kurduğu makyaj akademisiyle bilinen Ali Rıza Özdemir son dönemin en yetenekli makyaj sanatçıları arasında yer alıyor.

M.A.C iş birliği ile özel olarak tasarlanan ‘Zamansız Gelin Makyajı’ ve ‘Işıltılı Yaz Makyajı’ ile makyaj görünümünü bambaşka boyutlara taşımaya hazır olun.

Türkiye’nin önde gelen makyaj sanatçılarından Ali Rıza Özdemir’in favori M.A.C ürünleri ile oluşturduğu imza makyaj görünümlerinde makyaj uygulama teknikleri ve ipuclarını makyaj severler ile paylaşıyor. Her iki set içerisinde ünlü makyaj sanatçısı Ali Rıza Özdemir’in imzasını taşıyan, profesyonel makyaj görünümü için tasarlanmış ve çok sevilen 170 Synthetic Yüz Fırçası hediye olarak sunuluyor. Mükemmel bir makyaj uygulaması için ihtiyaç duyulan tüm favoriler bir arada!

Özel günlerin heyecanını M.A.C ile birlikte yaşamak ve kusursuz bir makyaja sahip olmak için yüksek performansa ve kalıcılığa sahip bu iki özel set hayatını kolaylaştırmaya geliyor. Zamansız Gelin Makyajı Setini M.A.C mağazalarından, Işıltılı Yaz Makyajı Setini M.A.C mağazalarından ve maccosmetics.com.tr’de keşfedebilir, bu kitlerle birbirinden farklı ve havalı görünümler yaratarak gece boyu dikkatleri üzerine çekebilirsin!

Ayrıca yine M.A.C mağazalarından alınabilinen makyaj servisleriyle özel günlerin en özel dokunuşlarını M.A.C’in seçkin kadrosundaki makyaj sanatçılarının profesyonel uygulamalarına bırakarak özel tasarlanmış bu makyaj görünümlerini keşfedebilirsiniz.

Gelin makyajında ister doğal ışıltıyı sevenlerden olun isterse de ihtişamdan vazgeçemeyenlerden… M.A.C ve Ali Rıza Özdemir’in ortak seçkisi olan Zamansız Gelin Makyajı setindeki ürünler hayallerindeki her görünümü vermek üzere tasarlandı. Kirpiklerde her katta sınırsız, hacimli görünümün ve gün boyunca kalıcılığın adresi olan MACStack Waterproof Maskara, ışıltının her boyutu için Soft & Gentle Aydınlatıcı Pudra ve makyaja başlamadan önce ciltte pürüzsüz ve yumuşak bir baz oluşturmak ve makyajın kalıcılığını artırmak için Hyper Real SerumizerTM bu setin olmazsa olmaz ürünlerinin arasında yer alıyor.

Işıltılı Yaz Makyajı ile yazın enerjisini ve canlılığını üstüne toplamaya hazır mısın? Mezuniyet, doğum günü, sahil eğlenceleri, yaz partileri vb… Tüm bunlar için tek bir makyaj çantası yeterli! Ali Rıza Özdemir’in favori M.A.C ürünlerinden oluşturulan bu sette ikonik MACStack Waterproof Maskara ve Soft & Gentle Aydınlatıcı Pudranın yanı sıra Locked Kiss 24 Saate Kadar Kalıcı Likit Mat Ruj ve Studio Fix + Stay Over Makyaj Sabitleme Spreyi ile gece boyu kalıcı ışıltıyı yakalayın!

Birbirinden ikonik ürünlerle, tüm özel günler düşünülerek hazırlanan bu iki olmazsa olmaz set ile kısa sürede yaratılabilinen kusursuz bir görünümün tadını çıkarın. Profesyonel dokunuşların hızlı çözümlerle buluştuğu bu setler kendini sana çok özel hissettirecek.

Set Bilgisi:

**Özel fiyat avantajlarıyla tüketicilere sunuluyor.

Zamansız Gelin Makyajı Seti İçerikler:

Pro Longwear Fluidline Eye Liner Gel Pro Longwear Paint Pot Far Bazı MACStack Maskara + MACStack Waterproof Maskara Small Eye Shadow Göz Farı Studio Fix Every-Wear All-Over 2’si 1 Arada Kapatıcı ve Fondöten Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder Studio Fix Fluid Fondöten 24 Saate Kadar Kalıcı SPF 15 Fix + Stay Over Hyper Real Serumizer™ Nemlendirici Serum Glow Play Jel Allık Mineralize Skinfinish Aydınlatıcı Pudra Lip Pencil Dudak Kalemi Matte, Satın, ve Cremesheen Ailesınden Liptstick

Işıltılı Yaz Makyajı Seti İçerikler:

Small Eye Shadow Göz Farı Locked Kiss Ink 24HR Likit Mat Ruj MACStack Maskara + MACStack Waterproof Maskara Prep+Prime Fix+ Ailesı Colour Excess Jel Eyeliner Mineralize Skinfinish Aydınlatıcı Pudra

İki set ile makyaj çantası + Özel Ali Rıza Özdemir İmzalı Fırça hediye.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.