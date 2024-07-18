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İki şarkı bir Sami Levi!

 “Allı Turnam & Haydi Söyle 9/8” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 19 Temmuz’da tüm dijital platformlar ve Poll Production Youtube kanalında yayında.

İki şarkı bir Sami Levi!

İlk olarak Sefarad grubu ile seslendirdiği “Osman Ağa” şarkısıyla yıldızı parlayan Sami Levi, ardından solo olarak devam ettiği müzik kariyerinde birbirinden başarılı çalışmalara imzasını attı. Şamata, Zühtü, Oldu mu?, Mastika gibi performanslarıyla çok konuşulan başarılı sanatçı bu kez alışılmışın dışına çıkıyor.

İki şarkı bir Sami Levi!

Sahne ışıltısı ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sami Levi iki duygusal eseri kendi meşrebince ele aldı ve ortaya 9/8’lik çok farklı bir eser çıktı. 

Anonim olan “Allı Turnam” türküsü ile sözü ve müziği usta sanatçı İbrahim Tatlıses’e ait olan “Haydi Söyle” şarkılarını bir potada harmanlayan Sami Levi, bu özgün çalışma ile listelerde fark yaratmaya geliyor. Düzenlemesi başarılı prodüktör Ceyhun Çelikten imzası taşıyan “Allı Turnam & Haydi Söyle 9/8” şarkısının klibini ise yönetmen Kemal Başbuğ çekti.

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