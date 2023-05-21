  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İki ay önce boşanan Burcu Binici jartiyerli fotoğrafını paylaştı

İki ay önce müzisyen Tankurt Manas'tan boşanan Burcu Binici'nin pozları olay yarattı. İşte detaylar...

İki ay önce boşanan Burcu Binici jartiyerli fotoğrafını paylaştı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan Burcu Binici'nin pozları olay yarattı.

İki ay önce boşanan Burcu Binici jartiyerli fotoğrafını paylaştı
İki ay önce 1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendiği Tankurt Manas ile boşanan oyuncunun, jartiyerli pozları gündem oldu.

İki ay önce boşanan Burcu Binici jartiyerli fotoğrafını paylaştı
Kısa sürede binlerce beğeni alan Binici'nin beyaz elbisesi de beğeni topladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...
  Magazin

Ajda Pekkan'ın sevgilisi var mı? Pekkan'da flaş açıklama...

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  
  Magazin

Cem Yılmaz oğlu Kemal ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı  

Ünlü çift İrem Sak ve Furkan Korkmaz evleniyor
  Magazin

Ünlü çift İrem Sak ve Furkan Korkmaz evleniyor

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme
  Magazin

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay gönderme

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın'ı bakın hangi dünyaca ünlü yıldıza benzetti?
  Magazin

Berker Güven sevgilisi Nihal Yalçın'ı bakın hangi dünyaca ünlü yıldıza benzetti?

Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı
  Magazin

Sinan Akçıl'dan çocuk itirafı