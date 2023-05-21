İki ay önce boşanan Burcu Binici jartiyerli fotoğrafını paylaştı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde oynayan Burcu Binici'nin pozları olay yarattı.



İki ay önce 1 Eylül 2022 tarihinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlendiği Tankurt Manas ile boşanan oyuncunun, jartiyerli pozları gündem oldu.



Kısa sürede binlerce beğeni alan Binici'nin beyaz elbisesi de beğeni topladı.

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