İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin isimleri belli oldu! Baba isimler...

Snob Magazin'in özel haberine göre; İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin isimleri belli oldu. Şefkatli, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette ikizlerin ocak ayında doğacağını söylemiş ve isimlerinin de belli olduğunu açıklamıştı.



Sosyal medya fenomeni çocuklarının ismini eşi İdo Tatlıses'in koyduğunu da belirtmişti. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak.



İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin isimlerini çiftin ikizleri taşıyacak.

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni ocak ayında oğulları İbrahim ve Sinan'ı kucağına almış olacak.

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