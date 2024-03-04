 İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

Bu yıl 7.si düzenlenen Merzifon kitap fuarı, İclal Aydın’ın söyleşisiyle açıldı. Oyuncu ve yazar İclal Aydın söyleyişi öncesi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’yla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kitap fuarı gibi etkinliklerin çok kıymetli olduğunu belirten Aydın, şu anda bir kitap yazdığını o bittikten sonra da Merzifon’la ilgili bir kitap yazacağını açıkladı.

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde Sumru Yavrucuk’un yapmış olduğu “Genç oyuncuların Artikülasyon bozukluğu var. Ne söyledikleri anlaşılmıyor” açıklaması hatırlatılarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusunu yanıtlayan İclal Aydın, “ Sumru hanım büyük bir duayen. Buna hakkı var. Ben orada sadece izleyici ve okur olabilirim. Kendi işimi düzgün yapabilirsem ne mutlu bana” şeklinde konuştu. Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılma sebebinin senaryo gereği olduğunu belirten oyuncu ve yazar, “Benim oynadığım karakter öldükten sonra asıl hikaye başlıyordu. Hikayenin ana temelinde benim oynadığım karakter yoktu” açıklamasını yaptı.

Sonrasında söyleyişi alanına geçen İclal Aydın, bir süre sevenlerinin sorularını yanıtlayarak onlarla sohbet edip imza alanına geçti. Yoğun ilgiyle karşılaşan yazar saatler boyunca sevenlerinin kitabını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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