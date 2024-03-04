  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı! İşte detaylar...

İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

Bu yıl 7.si düzenlenen Merzifon kitap fuarı, İclal Aydın’ın söyleşisiyle açıldı. Oyuncu ve yazar İclal Aydın söyleyişi öncesi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı’yla birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kitap fuarı gibi etkinliklerin çok kıymetli olduğunu belirten Aydın, şu anda bir kitap yazdığını o bittikten sonra da Merzifon’la ilgili bir kitap yazacağını açıkladı.

 İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

Muhabirlerin, geçtiğimiz günlerde Sumru Yavrucuk’un yapmış olduğu “Genç oyuncuların Artikülasyon bozukluğu var. Ne söyledikleri anlaşılmıyor” açıklaması hatırlatılarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusunu yanıtlayan İclal Aydın, “ Sumru hanım büyük bir duayen. Buna hakkı var. Ben orada sadece izleyici ve okur olabilirim. Kendi işimi düzgün yapabilirsem ne mutlu bana” şeklinde konuştu. Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılma sebebinin senaryo gereği olduğunu belirten oyuncu ve yazar, “Benim oynadığım karakter öldükten sonra asıl hikaye başlıyordu. Hikayenin ana temelinde benim oynadığım karakter yoktu” açıklamasını yaptı.

 İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden neden ayrıldığını açıkladı!

Sonrasında söyleyişi alanına geçen İclal Aydın, bir süre sevenlerinin sorularını yanıtlayarak onlarla sohbet edip imza alanına geçti. Yoğun ilgiyle karşılaşan yazar saatler boyunca sevenlerinin kitabını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Deren Talu kendileri için 'Melih Bey Takımı' söylemlerine tepki gösterdi
  Magazin

Deren Talu kendileri için 'Melih Bey Takımı' söylemlerine tepki gösterdi

Birand Tunca'nın acı günü
  Gündem

Birand Tunca'nın acı günü

Emrah'ın sahne stili gündem oldu
  Magazin

Emrah'ın sahne stili gündem oldu

'Güneşi Söndürmem Gerek' 29 Mart'ta sinemalarda!
  Magazin

'Güneşi Söndürmem Gerek' 29 Mart'ta sinemalarda!

Nermin Bezmen'den hayatını kaybeden eşi Tolga Savacı'ya duygusal mesaj
  Gündem

Nermin Bezmen'den hayatını kaybeden eşi Tolga Savacı'ya duygusal mesaj

Hilal Altın’dan Yıldız Tilbe şarkısı
  Magazin

Hilal Altın’dan Yıldız Tilbe şarkısı