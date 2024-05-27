Ibrahim Maalouf izleyenleri büyüledi

Ibrahim Maalouf “Antalya Akra Caz Festivali’nde olmak heyecan verici, bu güzel şehirdeki ilk konserimiz. Bu etkileyici atmosferde Antalyalı müzikseverlerle buluşmak çok keyifli. Yağmura rağmen hepimiz buradayız ve çok eğleniyoruz.” dedi.

7. Antalya Akra Caz Festivali; 29 Mayıs’ta Larisa Dolina & Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası, 31 Mayıs’ta Aziza Mustafa Zadeh Jazz Trio, 1 Haziran’da Kerem Görsev “Lost Ghost”, 6 Haziran’da Judith Hill, 7 Haziran’da Akra Genç Caz, 8 Haziran’da Nubya Garcia ve 11-12 Haziran’da Fazıl Say konserleriyle devam edecek.

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsoru olduğu 7. Antalya Akra Caz Festivali, 24 Mayıs - 12 Haziran 2024 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotel‘in açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

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