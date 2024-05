Ibrahim Maalouf izleyenleri büyüledi Caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan ve kariyeri boyunca oluşturmuş olduğu kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan, 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesiyle dinleyenleri felsefi bir dünyaya götüren Ibrahim Maalouf, Akra Caz Festivali kapsamında “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange” projesi ile sanatseverlerle buluştu.