2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın ailesi sanatçıyı andı.

Filiz Erkal ve çocukları Dilara Hatice Erkal, İbrahim Eralp Erkal ve Elif Su Erkal nostalji karelerle andı.

Erkal'ın Instagram hesabından, "Bir baba, bir eş ve kocaman bir sevgi. İbrahim Erkal’ın en huzurlu limanı; ailesi" notuyla yayınlandı.

