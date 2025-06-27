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İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı! İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile geçtiğimiz haftalarda Etiler'de gittiği lüks restoranda talihsiz bir olay yaşadı. Oyuncu, lüks marka aracıyla Etiler'deki mekana gitti.

 

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!
Çelikkol'un aynı zamanda yüzü de olduğu milyonluk marka aracını vale duvara çarpttı.

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!
Arabadaki hasarı görünce sakinlikle karşılayan Çelikkol'un, valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi.

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!
Daha sonra valeden, 'İyiyim' cevabını alan Çelikkol, mekandan taksiyle ayrıldı. Servis yetkilileri ise aracı gelerek mekandan aldı. Orman yangınları ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye giderek, yardım eden Çelikkol'un valeye bu tutumu takdir topladı.

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