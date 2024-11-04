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Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinliklerde, önce Narlıdere’deki huzurevi sakinleriyle, sonrasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda İzmirlilerle bir araya geldi. İşte detaylar...

Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Türk Sineması’nın usta ismi Hülya Koçyiğit, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinliklerde, önce Narlıdere’deki huzurevi sakinleriyle, sonrasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda İzmirlilerle bir araya geldi.

 Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Koçyiğit’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen program için ilk ziyaret durağı, Narlıdere Huzurevi’nde kalan huzurevi sakinleri oldu.

Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."
Huzurevinde kalan büyüklerimizin hiçbir zaman unutulmaması ve fırsat oldukça ziyaret edilmesi gerektiğini belirten sanatçı “Yaşlanmak bir hastalık değil, insan doğasının bir gerçeği. Buna hazırlıklı olmak ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek en büyük hediye. Herkes bir gün bu duyguları tadacak. Hepimizin her yaşını huzur ve sağlıkla yaşayabilmesini umut ediyorum.” dedi.

 Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Sık sık huzurevi ziyaretinde bulunan Hülya Koçyiğit “Herkes, aile bütünlüğü içerisinde yaşlanmak ve yaşlılığını çocukları etrafındayken sürdürmek ister. Ancak günümüz yaşam biçimi giderek değiştiği, daha çok çekirdek aile modeli hayatımıza girdiği ve büyüklerimizin kendi yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkanı olduğu için ben huzurevlerinde de mutluluğu yakaladıklarını düşünüyorum ve böyle olduğunu umut ediyorum. Kimisi şartlar, kimisi tercihleri sebebiyle buradalar.

 Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Ama umut ettiğim tek şey; her ne sebeple olursa olsun burada mutlu olmanız.” diyerek; huzurevlerinde büyüklerimizin bakımlarının daha profesyonel ve iyi şartlarda yapılması, bir şeyler üreterek kendilerini iyi hissedecekleri alanların olması, tercihin en büyük sebebi olduğunu ifade etti.

 Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Koşa koşa ziyarete geldiğini belirten Koçyiğit kendisini dinlemeye gelen sakinlerle sohbet ederken “Samanyolu” şarkısını da hep birlikte seslendirdi.

 Hülya Koçyiğit: "Yaşlanmak bir hastalık değil."

Sanatçı, akşam programında ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açıkhava Sahnesi’nde Rıfat Erkekli moderatörlüğünde bir söyleşiye katıldı ve sinemanın dününü, bugününü ve yarınını konuştu.

 

 

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