HPV aşısının neyi önlediği konusunda önemli bir bilgi eksikliği var

HPV'nin (human papillomavirus) toplumda yaygın olarak bulunan, çok sayıda türü olan, bazı türlerinin hastalık oluşturmadığı bazı türlerinin ise cinsel organlarda siğil ve kansere neden olabildiği bir virüsün adı olduğunu söyleyen DoktorTakvimi uzmanlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Pahalı, virüsün en sık cinsel yolla bulaştığını; vajinal, anal ve oral seksle bulaşabildiği gibi daha az olarak da virüsün bulunduğu cinsel organlarla temas etmiş eşyalarla da bulaşabildiğini belirtiyor.



HPV aşısının hem kadın hem erkeklere uygulanabilen bir aşı olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Can Pahalı, “Kız ve erkek çocuklarına dokuz yaşından itibaren aşı yapılabilmektedir. Uygulandığı yaşlar 9-45 yaş aralığıdır. HPV aşısı HPV virüsünün yol açtığı siğillere ve kanserlere karşı koruma sağlayabilir. HPV virüsünün 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 türlerinin neden olduğu hastalıklar HPV aşısıyla önlenebilmektedir. HPV virüsü cinsel organlarda siğillere, rahim ağzı kanserine, vajina, vulva, anüs, penis, ağız ve boğaz, baş ve boyun bölgelerinde kanserlere neden olabilmektedir” diyor.

HPV aşısı koruyucu ama tedavi edici değil

HPV aşısının 15 yaşın altında 2 doz, 15 yaş ve üzerinde ise 3 doz olarak uygulandığını söyleyen Op. Dr. Can Pahalı, “HPV virüsünün 9 türüne karşı etkili olan HPV aşısının uygulanma aralıkları şöyledir; 9-14 yaşları için ilk doz uygulamasından sonraki 5-13 ay arasındaki bir zaman diliminde ikinci doz uygulanır, 15 yaş ve üzeri yaşlar için ilk dozdan 2 ay sonra ikinci doz, ilk dozdan 6 ay sonra da üçüncü doz uygulanır. HPV aşısının koruyucu etkisi vardır, tedavi edici bir özelliği yoktur. HPV aşısı cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklara karşı koruma sağlamaz” ifadelerini kullanıyor.



İlk HPV aşı uygulamalarının 20 yılı aşkın bir süre önce başladığını belirten Op. Dr. Can Pahalı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aşı uygulaması yapılan insanlarda yeterli antikor düzeylerinin yani bağışıklıklarının devam ettiği bilimsel çalışmalarla belirlenmiştir. HPV aşı korumasının yaşam boyu süreceği düşünülmektedir. HPV aşı uygulamaları programına uygun yapıldıktan sonra yıllık yenileme gerektirmez. HPV aşısı olan kişilerin de rutin jinekolojik muayeneye gitmeleri gereklidir.”



Kadınların yüzde 44'ü HPV aşısının neyi önlediğini bilmiyor



Online sağlık platformu DoktorTakvimi, geçtiğimiz günlerde “Kadın Sağlığı Araştırması”nı kamuoyuyla paylaşmıştı. 18-54 yaş arasında ABC1C2DE SES grubu, Türkiye temsili 1235 kadın katılımcının yer aldığı araştırmada kadın sağlığı hakkında yanlış ifadelere verilen cevaplar da yer aldı. Katılımcılara “HPV aşısı meme kanserine karşı koruma sağlayan bir aşıdır” ifadesi soruldu ve cevaplayanların neredeyse yarısı olan yüzde 44'ü “bilmiyorum”, yüzde 8'i “kesinlikle doğru”, yüzde 17'si “doğru” dedi. Yani yüzde 69'luk bir kesimin HPV'nin neyi önlediğini bilmediği ortaya çıktı.



DoktorTakvimi'nin Kadın Sağlığı Araştırması'yla ilgili yorum yapan Op. Dr. Can Pahalı, “HPV virüsünün yaygınlığı ve neden olduğu hastalıklar açısından baktığımızda toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalıkların aşı ile önlenebilir olması, buna karşılık toplumsal düzeyde bu konudaki bilginin yetersiz ya da yanlış olması üzücüdür. HPV aşısının hangi hastalıkları ya da neyi önlediğini önemli bir oranda insan bilmiyor. Jinekolojik hastalıklarla ilgili, bir doktorun muayenesi dışında, kendi bedenini kontrol açısından, örneğin bir meme kontrolünün kendisi tarafından da yapılması gerektiğinin farkında değil. HPV aşısının ‘meme kanserine karşı koruyucu bir aşıdır' cümlesine verilen yanıtlar bu konudaki bilgi eksikliğini ortaya koymaktadır” diyor.

