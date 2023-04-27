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House Of Performance sanatseverlere kapılarını açtı

House of Performance, Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Nilgün Belgün, Prof Mehmet Sungur; Senay Gürler ve Semih Saygıner, Açelya Akkoyun, Akasya Aslıtürkmen, Ümit Kantarcılar, Derya Artemel, Ersin Korkut, Gonca Vuslateri, Ayşe Erbulak, Özden Özgürdal, Renan Bilek, Ahu Türkpençe, Mehmet Çelik, Tamer Levent gibi seçkin davetlilerin katıldığı bir törenle açıldı.

House Of Performance sanatseverlere kapılarını açtı

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı açılış töreninde, yatırımcı, yönetim kurulu başkanı Harun Türk, yönetim kurulu üyeleri Hakan Haksun ve Bosna Altın, Genel sanat yönetmeni Özen Yula, açılış konuşmalarından sonra, gelen konuklara mekanla ilgili bilgiler verdiler.

House Of Performance sanatseverlere kapılarını açtı

Açılış töreninde hem oyunculuğu hem de dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla Zuhal Olcay sahne alarak geceye renk kattı. Gecenin sonunda tüm davetliler sahneye çıkıp Zuhal Olcay’ a eşlik ettiler.

House Of Performance sanatseverlere kapılarını açtı

İstanbul ve Bakırköy’ü tiyatro, müzik, sinema alanında çok amaçlı bir kültür sanat merkezine kavuşturan House Of Performance(HOP), kendi kurumsal yapısında ustalarla gençleri bir araya getirerek, gelenekle çağdaş yapının el ele verdiği bir merkez olacak. Ayrıca merkezde yıl boyunca birbirinden farklı tiyatro oyunlarıyla, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler bulunacak.

House Of Performance sanatseverlere kapılarını açtı

17 Mayıs’ta ise mekanın kendi prodüksiyonu olan ve genel sanat yönetmeni Özen Yula'nın yönettiği Özge Borak, Ahmet Tansu Taşanlar, Derya Artemel, Ümit Kantarcılar’ın sahne aldığı Donald Margulies'in ''Dostlarla Akşam Yemeği'' adlı oyun prömiyer yapacak. Yıl boyunca House Of Performance’nin sinema salonlarında özel gösterimler ve küçük festivaller düzenlenecek, akustik konserlerle sanatseverlere farklı performanslar sunacak.

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