HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

Avrupa ve Türkiye’de restoran, otel ve konutlara yönelik tasarım ve üretim gücüyle faaliyet gösteren HorecaDepot, Türkiye’deki projelerini sürdürürken, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, Galatasaray Spor Kulübü’ne verdiği destekler nedeniyle, Başkan Dursun Aydın Özbek tarafından teşekkür beratıyla onurlandırıldı.



Tasarım ve üretim odaklı yapısıyla, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede projeler yürüten, Avrupa – Türk markası kimliğiyle uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip olan HorecaDepot adına düzenlenen tören, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşti. Törende Galatasaray Kürek Şubesi Danışma Kurulu Başkanı Çetin Öztürk de yer aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Abdurrahman Tanrıkulu’na kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; “Kulübümüze verdiği istikrarlı destek için Abdurrahman Tanrıkulu’na teşekkür ediyoruz.”dedi.

Teşekkür beratını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdurrahman Tanrıkulu ise; “HorecaDepot olarak, Avrupa ve Türkiye’de yürüttüğümüz projelerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki çalışmalarımız devam ederken, Galatasaray’a ve Türk sporuna olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.