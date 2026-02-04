  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor

Avrupa ve Türkiye’de restoran, otel ve konutlara yönelik tasarım ve üretim gücüyle faaliyet gösteren HorecaDepot, Türkiye’deki projelerini sürdürürken, Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, Galatasaray Spor Kulübü’ne verdiği destekler nedeniyle, Başkan Dursun Aydın Özbek tarafından teşekkür beratıyla onurlandırıldı.

HorecaDepot Türkiye’de projelerini sürdürüyor
Tasarım ve üretim odaklı yapısıyla, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede projeler yürüten, Avrupa – Türk markası kimliğiyle uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahip olan HorecaDepot adına düzenlenen tören, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşti. Törende Galatasaray Kürek Şubesi Danışma Kurulu Başkanı Çetin Öztürk de yer aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Abdurrahman Tanrıkulu’na kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek; “Kulübümüze verdiği istikrarlı destek için Abdurrahman Tanrıkulu’na teşekkür ediyoruz.”dedi.

Teşekkür beratını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdurrahman Tanrıkulu ise; “HorecaDepot olarak, Avrupa ve Türkiye’de yürüttüğümüz projelerle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki çalışmalarımız devam ederken, Galatasaray’a ve Türk sporuna olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor
  Magazin

Tarkan konserlerinde sona yaklaşılıyor

Selen Görgüzel’den yeni şarkı
  Magazin

Selen Görgüzel’den yeni şarkı

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi
  Magazin

Eylül Ersöz, sosyal medyada yapılan 'Suratsız' yorumlarına cevap verdi

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü
  Magazin

Şira Sahilli'ye sürpriz doğum günü

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor
  Kültür - Sanat

Kırmızı: Bir Hak Meselesi sergisi görücüye çıkıyor

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Ufuk Özkan organ nakli oldu! Doktorları oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı