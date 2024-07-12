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Hollywood yıldızları '12 Savaşçı' filmi için Türkiye'ye geliyor

Türkiye’nin en iyi aksiyon filmi "12 Savaşçı” için Hollywood yıldızları Tom So, Afif Ben Bendra, Tomas Szomju ve  Ronn Moss İstanbul’a geliyor.

Hollywood yıldızları '12 Savaşçı' filmi için Türkiye'ye geliyor

Yapımcılığını  Ömer İlhan, İlhan Akbaş'ın üstlendiği "12 Savaşçı " filminin çekimleri 14 Temmuz'da Ömerli'de özel olarak kurulan Platoda gerçekleşecek.  

"12 Savaşçı "filminin zengin oyuncu kadrosunda Elazığlı Yüri Boyka namıyla tanınan Ramazan Temizkan ,Kafkas kartalı olarak bilinen dünya kickboks şampiyonu Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai, Mobina Erfani , Nur Can Yeniyol, Şirin Yıldırım, Elvan Albat , Oğuzhan Güder , Muhammed Güleryüz, Arnavut oyuncu Tringa Shala , Tuğçe Demir, Yansı Altunay , Mıshael Lazerenko, Vahdet Aytaç, Hakan Şahin , İlhan Akbaş gibi oyuncular  bulunuyor.

Hollywood yıldızları '12 Savaşçı' filmi için Türkiye'ye geliyor

"12 SAVAŞÇI" FİLMİNDE DÖRT ÜNLÜ HOLLYWOOD YILDIZI 
"12 Savaşçı" filmde dört ünlü Holywood Yıldızları rol alacak. James Bond Casino Royel Filminde oynayan ünlü oyuncu Tom So ilk kez İstanbul'da olacak. Daha önce Türkiye'de Osmanlı subayı filmini çeken Sherlock Holmes ,Taken gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Afif Ben Bendra ve İntikam Peşinde filminin oyuncusu ve Kaynama Noktası filmin yönetmenliğini yapan Tomas Szomju da Türkiye'de 12 savaşçı sinema filmi için İstanbul'da olacak. Türkiye'de 15 yıl gösterilen Cesur ve Güzel'in  başrol oyuncusu ünlü Amerikalı aktör Ronn Moss "12 Savaşçı" sinema filmi için İstanbul'da olacak.

Hollywood yıldızları '12 Savaşçı' filmi için Türkiye'ye geliyor

Filmin konusu:

Ben asla yalan söylemem, sadece doğruları geciktiririm." Eski Rus istihbarat görevlisi olan Sergey, geçmişte yaptığı usulsüzlükler ve sosyopat davranışlarından dolayı görevinden kovulur. Ancak bu Sergey için bir son değil aksine hayalini kurduğu organizasyon için bir başlangıç olur. Sergey yıllar sonra hayalini kurduğu organizasyonu uluslararası boyuta taşımış ve dünyanın en zengin iş adamlarını, sanatçılarını ve dahi politikacıları bu cani sistemin içerisine dahil etmiştir. Deepweb’ te kurduğu online kumar sistemi içindeki oyunlar ise herhangi bir Casino’ da görülen oyunlardan olmaması rağmen ona milyar dolarlar kazandırmaktadır. Dünya’nın dört bir yanından özenle seçtikleri 12 dövüşüyü bir binanın içerisine hapsederek hayatta kalanın büyük ödüle sahip olacağı bu organizasyon, aynı zamanda bunu canlı yayınla tüm Dünya’ya izletmekte hatta anlık bahislerle insanların ve kendilerinin canavarlığına heyecan katmaktadır. Organizasyonun eline geçen yarışmacılar bu sefer sadece güçlü değil aynı zamanda oldukça zekidir. Ancak Sergey hafife alınacak bir adam değildir. Çünkü o, asla yalan söylemez. Sadece doğruları geciktirir...

 

 

 

 

 

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