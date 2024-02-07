Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması...

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Eski fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Hilal Altınbilek açıklama yaptı.

Oyuncu, "Estetik sadece burnumda ve dişlerimde var. Kıyasladıkları eski fotoğraflarım 10 yıl öncesine ait. Fiziğimin sırrı genetik" dedi.

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