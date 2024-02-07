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Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması...

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Eski fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Hilal Altınbilek açıklama yaptı.

Hilal Altınbilek'ten estetik açıklaması

Oyuncu, "Estetik sadece burnumda ve dişlerimde var. Kıyasladıkları eski fotoğraflarım 10 yıl öncesine ait. Fiziğimin sırrı genetik" dedi.

 

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