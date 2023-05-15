HiDoctor ile kişisel fitness/pilates ve yoga eğitmeniniz bir tıkla evinizde!

“Sağlık zihinde başlar” felefesi ile online psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti veren HiDoctor platformu, hizmet yelpazesine online spor eğitmenliğini de ekledi. Nisan 2023 itibarıyla 15 binden fazla kullanıcıya hizmet veren HiDoctor, ev konforunda spor yapmak isteyenleri de kapsama alanına almış oldu. Spor salonlarının kalabalığından uzak kalmak, istediği saatte spor yapmak ya da yüksek üyelik ücreti ödemek istemeyenler, www.hidoctor.com.tr adresi üzerinden dilediği spor eğitmenini seçerek yoga, pilates veya fitness hizmeti alabiliyor.

Zihnini ve bedenini yaza hazırlamak isteyenler için sosyal medya üzerinden canlı yayın seminerleri de başlatan HiDoctor, ilk semineri 24 Mayıs’ta düzenleyecek. 31 Mayıs ve 7 Haziran’da tekrarlanacak seminerlerde psikolog, spor eğitmeni ve diyetisyenlerden oluşan uzman HiDoctor ekibi, yaza hazırlık konusunda insanları bilgilendirmenin yanı sıra, duygusal yeme bozukluğu, spora bir türlü başlayamama gibi temel davranışların altında yatan nedenleri de irdeleyecek. Seminerler, katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak.

Geniş kitlelerin danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasının hızlı, kolay ve güvenilir yolu olan HiDoctor, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve spor eğitmenliği hizmetlerini tek çatı altında sunuyor. Danışmanlık hizmetlerinin doğru ve etik bir şekilde sunulmasını amaçlayan HiDoctor’da, alanında uzman psikolog, diyetisyen ve spor eğitmenleri büyük bir titizlikle seçiliyor. Yüksek teknolojiyle geliştirilmiş alt yapısı sayesinde kişisel bilgileri şifreleyerek koruma altına alan HiDoctor'dan hizmet almak isteyenler; ad-soyad bilgilerini paylaşmadan yüzde yüz mahremiyet içinde dilediği uzmana danışabiliyor.

Danışanlarından 5 üzerinden 4,86 puan aldı

Erişilebilir ve uygun fiyatları ile toplumun her kesimine hitap eden HiDoctor, dileyen herkesin, dünyanın farklı ülkelerinden bedensel ve zihinsel iyiliği için kaliteli hizmet almasını sağlıyor. Platform, yüzde 100 gizli ve güvenli görüşme teknolojisi, uzman kadrosu, koşulsuz iade prensipleri sayesinde danışanlarından aldığı 5 üzerinden 4,86 memnuniyet puanı ile dikkat çekiyor.

Bireylerin yanı sıra, kurumlara da hizmet veriyor

Bireysel hizmetlerin yanı sıra iş ve yaşam dengesini kurmaları için çalışanlarının yanında olmak isteyen kurumlarla da çalışan HiDoctor, kurumsal şirketlere özel olarak geliştirdiği “Çalışan Mutluluğu Paketi” ile kurumsal çalışanlarda sıklıkla gözlenen uykusuzluk, stres, depresyon ve iş hayatında yaşanan olası zorluklar hakkında çalışanlara destek veriyor.

HiDoctor Hakkında:

HiDoctor; uzman psikologların ve diyetisyenlerin sunduğu hizmetleri yüksek teknolojiyle geliştirilmiş altyapısı sayesinde sizinle bir araya getiren; kapsamında tanı, teşhis ve tedavi bulundurmayan online bir mecradır. Toplumun yaşam kalitesini ve mutluluğunu artırmak, aynı zamanda danışmanlık desteğini doğru ve etik bir yaklaşımla sürdürmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çıktığı yolda HiDoctor; danışmanlık hizmetlerini tek bir çatı altında erişilebilir hale getiriyor. Kendinizi daha iyi hissetmeniz için heyecan ve özveriyle daima çalışıyor.

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