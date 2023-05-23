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Her Şey Bodrum İçin

Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) yeni yönetim kurulu Ortakent Vakıf binasında toplandı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın Onursal Başkan olarak katıldığı toplantıda görev dağılımı yapıldı.

Her Şey Bodrum İçin

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Yönetim Kurulu Başkanı olurken, başkan yardımcılıklarına ise Polat Şirketler Grubu Başkanı ve Vakıf Kurucu Üyesi Alptekin Polat ile Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon getirildi.

Her Şey Bodrum İçin

Yeni yönetimde, İstanbullu ünlü iş adamları Hamdi Akın, Ersin Pamuksüzer ve Ali Güreli dikkat çeken isimler oldu.

Her şey Bodrum için sloganıyla iş başı yapan yeni yönetim kurulunda ülkemizin en önemli turizm beldelerinden Bodrum'un hem yurtdışında hem de yurt içinde daha etkin tanıtılabilmesi adına yeni strateji ve metotlar belirlendi.

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