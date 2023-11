Help Steps’ten dev adım

Dünyada yaklaşık 2 milyon kullanıcısı olan ve 161 ülkeye yayılan Help Steps, kullanıcılarını günlük spor yapmaya teşvik ederek, adımlarını değerlendiriyor ve iyilik hareketine dönüştürüyor. Günlük rutin içindeki adımlara değer katarak, uygulamadaki kurumlara bağışlayabilme imkanı sağlayan Help Steps, şimdi de Help Steps Market’te yer alan spor ayakkabılarının gençlere bağışlanabilmesi için bir zemin oluşturdu. Gençlerin sporun gücünü keşfetmelerine yardımcı olarak, toplumun dayanışma ruhunu büyütmeyi amaçlayan ‘Askıda Spor Ayakkabı’ kampanyası, başlatıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor.

‘İyilik Hareketi’nin yayılmasına aracılık etme misyonunu üstlenen Help Steps Ceo’su Gözde Venedik konuyla ilgili olarak, her geçen gün bütüne katkı olabilmek için yeni fikirler geliştirdiklerini söyledi. ‘Birlikte çalışarak, tohumları büyütebilir, geleceğimizi daha aydınlık bir şekilde inşa edebiliriz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu güzel yolculukta hep birlikte ilerleyeceğimize inanıyoruz’ diyen Venedik, genlere ilk ayakkabı teslimatlarının da başladığını sözlerine ekledi.



Her alışverişin iyiliğe dönüştüğü HelpStepsMarket.com web sitesi üzerinden alınabilen bu özel ayakkabılar, Help Steps ve Tohumluk Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi gençlerimize bağışçılar adına gönderiliyor.

RAKAMLARLA HEPS STEPS

Dünya üzerinde 161 ülkede 1.6 milyon kullanıcıya sahip Help Steps uygulaması şu ana kadar 26 dan fazla bireysel ihtiyaç sahibine destek oldu. Toplamda 265 milyar HS adım ile de çeşitli kurumlara bağış yapılmasını sağlayan Help Steps, sokak hayvanları için faaliyet gösteren STK’lara yapılan adım bağışlarıyla yaklaşık 16 ton mama gönderimine aracılık etti, 160 öğrenciye burs verdi ve yaklaşık 7.580 fidan dikiminin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

HELP STEPS NASIL KULLANILIYOR?

Help Steps uygulamasını, Google Play’den ve App Store’dan ücretsiz olarak uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip “Adımlarımı HS’ye çevir” butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılara, sivil toplum kuruluşlarına veya spor kulüplerine bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

