  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Help Steps’ten dev adım

Türkiye’den dünyaya yayılan ve adımları bağışa çeviren ilk sağlık uygulaması olan Help Steps, Tohumluk Sosyal yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile birlikte gençleri spora yönlendirmek ve onlara katkı olabilmek için bir kampanya başlattı. "Askıda Spor Ayakkabı ‘’ başlıklı kampanya ile spor yapma şansı olmayan çocuklara destek oluyor ve onların spor ayakkabısı edinmelerine katkı veriyor.  

Help Steps’ten dev adım

Dünyada yaklaşık 2 milyon kullanıcısı olan ve 161 ülkeye yayılan Help Steps, kullanıcılarını günlük spor yapmaya teşvik ederek, adımlarını değerlendiriyor ve iyilik hareketine dönüştürüyor. Günlük rutin içindeki adımlara değer katarak, uygulamadaki kurumlara bağışlayabilme imkanı sağlayan Help Steps, şimdi de Help Steps Market’te yer alan spor ayakkabılarının gençlere bağışlanabilmesi için bir zemin oluşturdu. Gençlerin sporun gücünü keşfetmelerine yardımcı olarak, toplumun dayanışma ruhunu büyütmeyi amaçlayan ‘Askıda Spor Ayakkabı’ kampanyası, başlatıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Help Steps’ten dev adım

‘İyilik Hareketi’nin yayılmasına aracılık etme misyonunu üstlenen Help Steps Ceo’su Gözde Venedik konuyla ilgili olarak, her geçen gün bütüne katkı olabilmek için yeni fikirler geliştirdiklerini söyledi.  ‘Birlikte çalışarak, tohumları büyütebilir, geleceğimizi daha aydınlık bir şekilde inşa edebiliriz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu güzel yolculukta hep birlikte ilerleyeceğimize inanıyoruz’ diyen Venedik, genlere ilk ayakkabı teslimatlarının da başladığını sözlerine ekledi.  

Help Steps’ten dev adım


Her alışverişin iyiliğe dönüştüğü HelpStepsMarket.com web sitesi üzerinden alınabilen bu özel ayakkabılar, Help Steps ve Tohumluk Vakfı iş birliği ile ihtiyaç sahibi gençlerimize bağışçılar adına gönderiliyor.

Help Steps’ten dev adım

RAKAMLARLA HEPS STEPS

Dünya üzerinde 161 ülkede 1.6 milyon kullanıcıya sahip Help Steps uygulaması şu ana kadar 26 dan fazla bireysel ihtiyaç sahibine destek oldu. Toplamda 265 milyar HS adım ile de çeşitli kurumlara bağış yapılmasını sağlayan Help Steps, sokak hayvanları için faaliyet gösteren STK’lara yapılan adım bağışlarıyla yaklaşık 16 ton mama gönderimine aracılık etti, 160 öğrenciye burs verdi ve yaklaşık 7.580 fidan dikiminin gerçekleşmesine katkıda bulundu.  

HELP STEPS NASIL KULLANILIYOR?

Help Steps uygulamasını, Google Play’den ve App Store’dan ücretsiz olarak uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip “Adımlarımı HS’ye çevir” butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılara, sivil toplum kuruluşlarına veya spor kulüplerine bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özkan Kılıç’tan yeni single
  Magazin

Özkan Kılıç’tan yeni single

Sevilay Öztürk'ten radikal karar! Bulgaristan'a yerleşti
  Magazin

Sevilay Öztürk'ten radikal karar! Bulgaristan'a yerleşti

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu
  Magazin

Caner Erkin'in kızı Mihran Ela ile alışveriş turu

Melis Kar, Kemancı gecelerini sahnesine taşıyacak
  Magazin

Melis Kar, Kemancı gecelerini sahnesine taşıyacak

İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi
  Magazin

İpek Erdem 10 yıl sonra imaj değiştirdi

Mahsun Kırmızıgül insanların kendisine küstüğünü söyledi
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül insanların kendisine küstüğünü söyledi