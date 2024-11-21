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Hello Kitty 50. yıl sergisi ilk kez Türkiye’de

Japon Sanrio şirketi tarafından 1974 yılında yaratılan Hello Kitty bu yıl 50. yılını kutluyor. Kutlamalar kapsamında Türkiye'nin ilk lisanslı Hello Kitty sergisi, İstanbul Akasya’da açıldı. Oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz de kızları Luna'yla sergiyi gezen isimler arasındaydı.

Hello Kitty 50. yıl sergisi ilk kez Türkiye’de

Türkiye'nin ilk lisanslı Hello Kitty sergisi, İstanbul Akasya'da açıldı. Japon Sanrio şirketi tarafından 1974 yılında yaratılan Hello Kitty markasının 50. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, ziyaretçileri Hello Kitty'nin sevimli ve ikonik dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi geliştirmesini Marketing Toys - Imagineer Kids, Proje Yönetmenliğini Koray Özdemir, Küratörlüğünü Dilay Duman’ın yaptığı sergide, 5 farklı deneyim alanı bulunuyor.

Hello Kitty 50. yıl sergisi ilk kez Türkiye’de

Dev bir top havuzuyla dolu parti odası, neon odası ve dev şekerlerden oluşan bir dünyayla benzersiz bir atmosfere sahip sergideki her oda Hello Kitty'nin dostluk, nezaket ve kapsayıcılık gibi evrensel değerlerini interaktif ve sürükleyici bir şekilde aktarmak üzere tasarlandı. Oyuncu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz de kızları Luna'yla sergiyi gezen isimler arasındaydı. 

Hello Kitty 50. yıl sergisi ilk kez Türkiye’de

Dünyanın en tanınmış yüzü 

Proje Yönetmeni Koray Özdemir ‘’Hello Kitty; dünyanın en tanınmış yüzü, Unicef barış elçisi, Kawaii kültürünün en önemli temsilcisi, 7’den 70’e her yaşa hitap eden bir karakter. Birçok uluslararası derginin kapağını süsledi. İngiltere Kralı III. Charles tarafından doğum günü kutlanan bir fenomen. Hello Kitty’nin 50 yıllık yolculuğunu anlatan sergi, deneyim alanları ve mağazanın da içinde bulunduğu 5 bölümden oluşuyor’’ dedi. Büyülü yolculuk, Hello Kitty'nin birbirinden renkli ürünleri ve 3D dekorlarla özel olarak tasarlanmış 50. yıl konsept mağazasında yapılacak turla sona eriyor. Türkiye'nin ilk lisanslı Hello Kitty sergisi 14 Şubat tarihine kadar Akasya’da görülebilir.

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