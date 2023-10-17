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Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı! İşte detaylar...

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!

NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci, İlker Aksum'u konuk etti. Yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği programda, usta isim Haziran ayında nikah masasına oturduğu eşi Dilay Hanım'la nasıl tanıştığını da ilk kez anlattı. İlker Aksum ayrıca, Aras Bulut İynemli ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculukları da övdü.

  Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!

DEPRESYON NEDENİYLE EŞİYLE TANIŞMIŞ
İlker Aksum, Haziran sonu nikah masasına oturduğu Dilay Ekmekçioğlu ile nasıl tanıştıklarını ilk kez Bambaşka Sohbetler'de anlattı. Aksum: "Gerçekten çok kötü depresyondayken, menajerim Duygu dedi ki 'seni birisiyle tanıştıracağım adı Dilay nefes koçu' dedi. Ben de böyle şeylere inanmam tabi; evren, gel bana, nefes koçluğu, öfff yani... Gerçekten eşim beni nefes terapisiyle çok çok başka yere götürdü, menajerim de çöpçatanım oldu ve evlendik. Dilay anında seni etkiliyor, Star Wars'da olur ya, acayip enerjisi var."

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!
ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM
İlker Aksum, ilk kez bir itirafta da bulundu ve "Baba olmak istiyorum. Çok pişmanım, 30'lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım" dedi.

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!
OYUNCULUKTA EĞİTİM YETENEKLİ ADAM ARAS BULUT... KIVANÇ TATLITUĞ KENDİSİNİ ÇOK GÜZEL YETİŞTİRDİ
Hacettepe Devlet Konservatuarı mezunu olan, aynı zamanda da tiyatro tarihi üzerine yüksek lisansı yapan İlker Aksum'a daha önce söylediği "Oyunculukta eğitim şart değil" cümlesini hatırlatan Ceyda Düvenci'ye şöyle yanıt verdi: "Oyunculukta eğitim şart değil, ne yapacağız Şener Şen'i Adile Naşit'i Aras Bulut'u? Çocuk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uçak Mühendisi ama, şu an gençler arasında seyrettiğim en yetenekli adam. Kıvanç? Acayip! Kendini çok güzel yetiştirdi. Her baktığımda ayrı bir karakter yapıyor, en son Hadi Be Oğlum'u izledim, ağla ağla bir hal oldum. Bunları reddedemeyiz! Joddie Foster'ı ne yapacağız ilkokul mezunu? Ne oldu eğitim? Eğitim şart" dedi.

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