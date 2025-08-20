Hazal Subaşı hastanelik oldu! Oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hazal Subaşı, hastanelik oldu.



Mide enfeksiyonu nedeniyle oyuncu, Medicana International İzmir Hastanesi'ne gitti.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Subaşı'nı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.