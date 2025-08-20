Hazal Subaşı hastanelik oldu! Oyuncunun sağlık durumu nasıl?

  • Video Galeri Foto Galeri
Snob Magazin'in özel haberine göre; Hazal Subaşı, hastanelik oldu.

Mide enfeksiyonu nedeniyle oyuncu, Medicana International İzmir Hastanesi'ne gitti.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Subaşı'nı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç da yalnız bırakmadı.

 

 

