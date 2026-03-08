  • Video Galeri Foto Galeri
Hayal Köseoğlu: Sektörde güzellik baskısı var

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Hem çocukluğundan taşıdığı duygusal yükleri hem de oyunculuk sektöründeki güzellik ve kilo baskısını açık yüreklilikle anlattı.

Çocukluk yıllarına değinen Hayal Köseoğlu, aile içindeki ilişkilerin kendisi üzerinde derin etkiler bıraktığını söyledi. Ünlü oyuncu, o dönemi anlatırken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. “Aile ilişkilerim toksikti. Uzun süre bunun normal olduğunu sandım.” dedi. Bu durumun kendisini erken yaşta duygusal olarak büyüttüğünü belirten oyuncu, yıllar sonra yaşadıklarını anlamlandırabildiğini ifade etti. Geçmişte yaşadığı zorlukların bugün kendi sınırlarını çizebilmesine yardımcı olduğunu söyledi.


KENDİME ÇOK ACIMASIZ DAVRANDIM
Hayatında en sert davrandığı kişinin çoğu zaman kendisi olduğunu itiraf eden Köseoğlu, “Kendime çok acımasız davranmışım. Başkalarına karşı empati kurabiliyordum ama kendime karşı sıfır empati vardı.” dedi. Son yıllarda psikolojik olarak kendisiyle daha fazla ilgilenmeye başladığını söyleyen oyuncu, artık kendisine daha şefkatli yaklaşmaya çalıştığını belirtti.

 

Oyunculuk dünyasında dış görünüşün fazlasıyla ön planda olduğuna dikkat çeken Köseoğlu, sektördeki güzellik algısının birçok oyuncu üzerinde baskı yarattığını söyledi. “Bu sektörde güzellik ve kilo baskısı var. İnsan ister istemez aynaya daha sert bakmaya başlıyor.” dedi. Zaman zaman bu baskının kendisini de etkilediğini söyleyen oyuncu, özellikle genç yaşlarda dış görünüş konusunda çok daha fazla kaygı yaşadığını dile getirdi.

AŞIK OLDUĞUMDA ÇİÇEK AÇARIM
Kendiyle olan ilişkisini “aşk-nefret” olarak tanımlayan Köseoğlu, zaman zaman kendini çok sevdiğini, zaman zaman ise kendisine çok sert eleştiriler yönelttiğini söyledi. “Aynaya baktığımda bazen kendimi çok seviyorum, bazen de ‘Allah kahretsin’ dediğim anlar oluyor.” dedi. Kendi olma dürtüsünün hem en sevdiği hem de en zorlandığı tarafı olduğunu belirten oyuncu, bu çelişkiyle yaşamayı öğrendiğini ifade etti.

Programda duygularıyla kurduğu ilişkiyi de anlatan Köseoğlu, aşkın hayatındaki yerini şu sözlerle ifade etti: “Aşık olduğumda çiçek açarım. Aşık olmayı çok seviyorum.” dedi.

