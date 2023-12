Hasan Can Kaya’nın kahkaha dolu Avrupa turnesine büyük ilgi

‘Çok Aşk’ filminin vizyona girmesinin ardından çalışmalarına ara vermeden yeni turnesini planlayan Hasan Can Kaya, yurt dışındaki hayranlarıyla buluştu. Uzun süredir aldığı talepler sonucunda kapsamlı bir Avrupa rotası oluşturan komedyen, 2024 yılında da devam edecek turnesinin ilk ayağını gerçekleştirdi.

BİLETLERİ HAFTALAR ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

Hasan Can Kaya, ‘Stand-Up Party’ adını taşıyan şovuyla önce Almanya’da sahnedeydi. Stutgart, Berlin, Mannheim, Bochum ve Münih’te 5 gösteri yapan ünlü komedyenin gösterisinin biletleri haftalar öncesinden tükendi. Her bir salonda binlerce hayranıyla buluşan Hasan Can Kaya’nın şovu izleyenlere kahkaha şöleni yaşattı. Ünlü komedyenin gösterisini izlemek isteyen fakat kendi şehirlerinde bilet bulamayan hayranları bile farklı şehirlerden gelerek gösteriyle buluştu.

Hasan Can Kaya 2024 yılında da Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’nin farklı şehirlerinde hayranlarıyla buluşacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.