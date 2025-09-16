Harika Avcı yıllar sonra konuştu

Türk müziği ve Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Harika Avcı, son on yıldır gözlerden ırak bir yaşam sürüyor. Hakkında bugüne kadar sayısız iddia ve spekülasyon ortaya atılan sanatçı sessizliğini gazeteci Olcay Ünal Sert'e bozdu. 70'li, 80'li ve 90'lı yıllara şarkıları ve filmleriyle damgasını vuran Harika Avcı ile Şişli de bir plazanın 15. katında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 10 yıl aradan sonra Aiden Kekilli ve Sian Oezer ile birlikte 'Anılar' adlı yeni şarkısı ile hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşayan Harika Avcı'yı yıllar sonra beyazlar içerisinde oldukça enerjik gördüm. Kendisini son olarak Magazin Gazetecileri Derneği'nin gecesinde Atilla Alpsakarya ile birlikte görmüştüm. Sanatçı son derece sağlıklı ve dinamik bir şekilde yeniden karşıma çıkarak samimi bir şekilde sorularımı yanıtladı.



'Nasılsınız Harika Hanım?' diye seslendim, "Gayet iyiyim" diyerek özgüvenli bir şekilde konuşmaya başladı... Ardından Annemin vefat ettiğini duyduğunu belirterek "Sen de sıkıntılı günler geçirmişsin" dedi... Annemin adını hatırlattım 'Meryem' diye, 'Onu da dua listeme ekledim' dedi... 'Siz neler yapıyorsunuz Harika Hanım, sağlığınız nasıl?' dedim, "Neler yaşadım bir bilsen..." dedi.

Harika Avcı, son derece onurlu ve gururlu bir kadın. Kendisini medyada 'düşkün' gibi gösterme çabalarının olduğunu belirterek artık sessiz kalmayacağını söyledi... Aslı astarı olmayan spekülasyonlar çoğaldıkça soluğu adliye koridorlarında almış... Bundan böyle kesinlikle sessiz kalmayacak, "Ben halktan bir insanım. Eline kalem alan kafasına göre yazıyor. Benimle alakalı doğru olmayan bir cümle duyayım soluğu adliye de alacağım. Net. Beni tanımıyorlar ben cevap vermiyorsam ilgilenmediğim için" diyor.

Sağlık durumunuz nasıl Harika Hanım?

Bir sağlık sorunum yok, gayet iyiyim. Bazı haberleri ben bile görmüyorum; fark ettiğim tek şey, aynı kişinin ısrarla dört senedir benimle ilgili takıntılı şekilde haber yapması. Bir insan evden çıkmadan beş yıl yaşayabilir mi? Ne yer, ne içer? Kimseyle görüşmeden bir hafta bile mümkün mü? Akıl mantık nerede? Benim travmalı bir köpeğim var, sevgimle iyileştirdim, çocuğum gibi. Hayattan kopmuş bir insan, evcil hayvanına böyle bakabilir mi?



Söylendiği gibi alkol sorununuz oldu mu?

Bir kez ve son kez açıklıyorum: Benim hiçbir zaman alkol sorunum olmadı. Mesele alkol değildi. Kızımı erken doğumda kaybettikten sonra yaşadığım ruhsal çöküntüde, doktorumun verdiği sakinleştirici ve zamanla gelişen alışkanlık bana sorun yaşattı. Çok üst üste şey yaşayınca çıkmaza girdim ama bundan tamamen kurtuldum. Bence doktorlar, depresyon veya dönemsel sıkıntılar yaşayan hastalara bu ilaçları hemen vermemeli; uzun vadede çok yıpratıcı olabiliyor. Bugün çok fazla göz önünde olmamamın nedeni, aslında hiç olmadığım kadar iyi olmam. Ben her şeyin farkında bir kadınım ve nerede, ne yapmam gerektiğini gayet iyi biliyorum.



Basında çok yer aldığı için soruyorum, maddi durumunuz nasıl?

Maddi olarak da kendi kendime yetiyorum, geçmişte dolandırılma olayı oldu ve basına yansıdı biliyorsunuz, şu an hâlâ yargı devam ettiği için bu konulara fazla girmek istemiyorum. Ama bu yalan haberler yüzünden üzerime öyle geldiler ki… Ben görüntü vermek istemiyorsam vermem. Her gün biri bir şey uyduruyor, biz de her seferinde çıkıp açıklama mı yapalım? Böyle bir dünya yok. Ben Emirgan’da yaşarken de evden çok çıkan biri değildim. İşim varsa görünürüm, yoksa kendi halinde yaşayan bir kadınım. Ne yapacaktım komşularımla kısır günü mü yapacaktım? Bana siroz dediler, 5 sene geçti şimdiye ölmüş olmam lazım, intihar etti elinden silah aldım demiş. Değil evime girmek yakınına bile gelemez, bir haberde 'tesettüre girmiş' yazmış sanırım, bir haberde Sezen’e (Aksu) laf etmişim vs. Bunların hepsi yalan, ruh hali belli ki normal değil yani ben her seferinde açıklama mı yapacam. Ama insanlar da inanıyor göremeyince.

Onun yüzünden Evime geldiler, kapıma dayandılar. Oğlum (köpeğim) zaten travmalı, korktu. ‘İyiyim, gidin’ dedim gitmediler. Arkadaşım telefonla arayıp konuştu, televizyonda sesini değiştiriyor bu konuşan “Harika Avcı” diye yayınladılar. Şaka gibi. Apartmanın adı, kapı numarası görünüyor… Bunların hepsi suç!

O sırada ben bu şarkı için çalışıyordum. Bakın bugün şarkı çıktı. Ama hala emin değiller, gerçek mi, çıkabilecek mi diye tartışıyorlar. Bugün yine aynı takıntılı insan, “yapay zeka” deyip ardından “polisle aldırıldı” diye kendi kendine haber yaptı.

Bir kere mahkemeden karar çıkmadan hapse nasıl girebilir o kadar kolay mı bir paylaşım sonrası alınması? Kimse bunları sorgulamıyor mu? Bu kadar kolay mı birine çamur atmak?

Biz videoyu paylaşınca da sildi, üstüne utanmadan beni takibe aldı. Yazık…



'Anılar' adlı single çalışmasıyla hayranlarınızla buluşuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz?

Uzun zaman sonra yeni bir şey yapmak, bütün sanatçılar için zordur, kaldığınız yerden devam etmeye çalışıyorsanız geç kalmış olursunuz. Zaman değişti, popüler olan müzik değişti. Kaldığınız yerden değil ama olduğunuz yerden başlayarak o açığı kapatabilirsiniz. Ben her zaman yeniliklere açık oldum, alaturka solistiyim ama, Arabesk söyledim, TSM söyledim, Fantazi söyledim, yeri geldi sahne de türkü de söyledim. 2005 de Erol Temizel’le 'Deliyim' diye bir şarkı yaptım ve tamamen techno pop bir albümle büyük risk aldım. Ama önemli olan benim içime sinmesi. Anılar da öyle bir şarkı, yine tamamen tarzımın dışında ve gençliğe hitap edebilecek bir şarkı.



Yıllar sonra müziğe döndünüz. 'Anılar' ismi gibi anıları mı anlatıyor. Bu şarkı da kimlerle çalıştınız?

Şarkı bir ayrılık şarkısı, canı yanmış birinin serzenişleriyle yankılanıyor. Bir yandan haykırış bir yandan bana yaşattıklarını sende yaşa diyor.

Şarkının söz yazarı genç besteci Sheyriyar Ramazanzade. Yapımcısı Aiden Gürkan Kekilli.

Aidenle bizim hikayemiz çok ilginç.

2007 yılında, bana bir klip izlettiler. Alışırım şarkısına hazırlanmış bir kolaj klip. O zamanlar YouTube yeni yeni oluşuyor. O kadar güzel yorumlar vardı ki çok hoşuma gitti. O dönem ki ekibime 'bu klibi kim yaptıysa bulun' dedim.

Buldular. Londra’da yaşayan bir üniversite öğrencisi çıkmıştı. Çok şaşırmıştım, bu kadar genç yaşta, Alışırım şarkısına böyle klip yapmasına. MSN'den konuştuk ona teşekkürlerimi illettim. Aiden bu hareketimden çok etkilenmiş, Aiden'le ara ara görüştük ve yıllar sonra yine bir araya geldik. O kendini geliştirmiş, müzik yapmaya başlamış. Ve bu şarkıyı hep benimle yapmayı hayal etmiş, ve Evrenin mucizesi gerçekleşti bir şekilde.

Şarkıda bize Avusturya da yaşayan dansçı ve rapçi Sian Oezer de eşlik ediyor. Aranjesini yine Berlin’de yaşayan Türk aranjör Sermet Agartan yaptı. Bir trio şarkı.

Şarkıya nasıl bir klip çektiniz? Yapay zekâ ve teknolojiyle aranız nasıl?

Yapay zekayı bende herkes gibi anlamaya çalışıyorum; bir yandan çok yararlı aynı zamanda çok korkutucu. Teknoloji geliştikçe geçmişte olan bazı güzel şeyleri yok ettiğini düşünüyorum, bir kalem ve kağıt oynamadıkça insan nasıl yaratır diye düşünüyorum fakat bir yandan da bunları reddedemeyeceğimizin farkındayım. Telefonumda uygulaması var sıkışınca ben de soru soruyorum ve inanın çok işe yarıyor.

Klibe gelince, hepsi tamamen Aiden’ın çalışması.

Klip, şarkı, altyapı hepsiyle birebir ilgilendi ve inanın koca bir ekibin yapacağı işi tek başına yaptı, ben bu kadar kendini geliştirebileceğini hiç tahmin etmiyordum.



Sevenleriniz sizi canlı dinlemeyi özlediler. Sahneleri özlediniz mi?

Çok özledim, ama o eski sahneler ve eski dinleyici yok. Yeniye adapte olmam lazım, ilerde olabilir diye düşünüyorum.

Kısa süre sonra Müslüm Gürses ile düetiniz yayınlanacak. “Olmaz Artık” nasıl bir çalışma oldu? Dijital ortamda oluşturulan düetlere nasıl bakıyorsunuz?

Müslüm babayla bizim ortak okuduğumuz bir çok şarkı var. Çok bilinmez ve genelde benim Müslüm Gürses şarkılarını okuduğumu düşünenler vardır, fakat genelde Müslüm benim albümlerimde söylediğim şarkıları sonradan okumuştur, bir kaç istisna hariç genelde ben önce okudum şarkıları. Prodüktörümüz aynıydı. Bu şarkı ikimizinde okuyup çıkartmadığı bir şarkı. Kısmet bu güneymiş, dinleyicinin beğeneceğini düşünüyorum.

Maksim gazinosunda sahne aldınız yıllarca. Geçmişte Müslüm Baba ile birlikte çalıştınız mı?

Müslüm babayla aynı kadroda sahneye çıkmadık fakat birlikte katıldığımızı programlar oldu. Önce söylediğim gibi aynı şirket ve aynı prodüktörle çalıştığımız için sık sık aynı programlarda bir arada oluyorduk.



Gazino günlerini özlüyor musunuz? 70'ler, 80'ler ve 90'larda ki müzik anlayışı ile günümüzdeki müzik anlayışı değişti mi?

Yetmişler ve seksenlerde gazinoya gelen müşteri daha saygılı ve kaliteliydi. Ben üvertür olarak başladım çok küçük yaşlarda, seksenlerin sonuna geldiğimizde müşteri kitlesi çok değişmişti. Doksanlarda ise inanın ben gazino da çıkmayı tamamen bıraktım, ekstralar, oteller ve bayi toplantılarına gittik bütün assolistler. Zaman değişti, beğeniler ve ilgi başka bir yere evrildi. Pop patlaması oldu, barlar ve gece klüpleri rağbetteydi. Büyük kadrolarda bir arada çalışan isimlerin hepsi isim olarak yıldızlaştığı için kimse kimsenin altında üstünde çalışmak istemez oldu. Her şey gibi gazino dönemi de bitti.

Sizin de arabesk şarkılarınız var. Yeni damar şarkılar olacak mı? Yoksa Pop, TSM ya da günümüzün trendi rap olabilir mi?

Ben aslında Türk sanat müziği söylüyorum fakat ilk albümüm çıktığı dönemde arabesk çok rağbetteydi. Ve o dönem şirketim tabi ki ticari düşündüğü için böyle bir albüm hazırladı. Alışırım albümü o kadar çok sattı ki şu an bile en çok dinlenen şarkılarım o albümden. Fakat dikkat ederseniz benim arabesk şarkılarını, alaturka nüanslarıyla okumamı sevmiş olacak dinleyici, o yumuşak tınımı seviyorlardı. Ard arda arabesk albümler yayınladım. Klasik Türk sanat müziği şarkılarından oluşan Nazar Boncuğu isimli bir nostalji albümüm var ki tam arşivliktir. İsmini de özellikle Nazar Boncuğu koymuştum çünkü Zeki Müren bana "Nazar boncuğum" diye seslenirdi, o albüm bir vefa albümüdür. Onun hariçinde Fantazi ve Arabesk çalışmalar yaptım ve pişman değilim.

Bu arada kulağıma geldi, 'Tanrım' diye yeni bir şarkınız da yoldaymış...

'Tanrım' arabesk tınılarının olduğu fakat tamamen yeni nesile uygun bir alt yapıyla hazırladığımız bir şarkı. Ve yine sözlerini Aiden’in yazdığı çok güzel bir slov şarkım var “Gözlerime iyi Bak” aslında ismi “Çöplük” ama sanırım “Gözlerime İyi Bak” bölümü akılda kalacak. İlk solo şarkım o olacak.



Uzun süredir ortalarda yoktunuz. Bu durum spekülasyonları da beraberinde getirdi. İnzivaya çekilmeyi kendiniz mi istediniz?

Ben inzivaya çekilmedim. Yani böyle alınmış bir karar yok. Sadece doğru zamanı bekledim. İnanın çıkan haberleri okumuyorum, programları izlemiyorum. Neden moralimi bozayım?

Arkadaşlarıma dahi anlatmayın diyorum. Orasıyla ilgilenmiyorum çünkü. Ben yıllarca bu magazinin tam içinde bir insandım. Yazılan şeylerin nasıl yalan olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ah benim için böyle mi yazmışlar hemen bunu düzelteyim diye kafaya taksaydım daha büyük çıkmaza sokardım kendimi psikolojikmen. Bir laf vardır, yalan kırk kapı dolaşırmış, ama doğru geldiğinde kaçacak delik ararmış diye. Anlatabiliyor muyum?



Hayranlarınız sağlıklı bilgi alamadığı için sizi çok merak etti. Şu an sağlık durumunuz nasıl?

Sağlığım gayet iyi, yazılan bazı şeyleri duydum. Deli saçması gerçekten.

Ben üst üste çok şey yaşadım, iyi niyetli bir insanım. Unutmayın kişi kendinden bilir işi, yapmayacağınız bir şeyi karşıdan beklemezsiniz. Burada kendimle de yüzleştim, benim de yanlış kararlarım hatalarım vardır elbet. Ama ben daima önüme bakarım arkama değil.

Çıkan haberler hakkında neler söylemek istersiniz? Mâlûm birçok iddia ortaya atıldı...

Bütün haberler nerden çıkıyor farkında mısınız? Aynı adresten, bu o kişinin güvenirliğini zedeler.

Ben çok üzücü buluyorum bu durumu.

Düşünsenize, hiç bir şey olamamanın verdiği mutsuzlukta şöhretli isimler hakkında hikaye uydurarak kendi ismini bir kaç gazete ve haber kanalında görerek mutlu olmaya çalışan bir insan düşünün. Üzücü bir durum. Benim, veya Gönül Yazar'ın, veya Metin Akpınar'ın ismi olmadan her hangi yerde adı nasıl geçecek ? Aslında bir an derin düşününce onun ruh halini anlayabiliyorum fakat neden bu kadar kötü şeyler yazdığını anlayamam, bu da sağlıklı biri olmadığını gösteriyor.



Kemal Sunal ile 1978 yılında 'İyi Aile Çocuğu' filmi ile sinemaya adım attınız. 15'e yakın filminiz var. Yeşilçam'a başlangıcınız nasıl oldu?

Gazinolarda üvertür olarak yeni yeni ismimi duyurduğum yıllarda Osman Seden beni görüyor ve bu filmde oynamamı teklif ettiler, ben de kabul ettim. Kemal Sunal’la oynamak tabi ki çok önemli fakat bugün baktığımda kariyerim için pek iyi olduğunu söyleyemem. Ben şarkıcıyım, yıllarca beni sinemadan sahneye geçenlerle aynı kategoriye koydular.

Şunu her zaman duyarsanız benimle alakalı. Harika Avcı - “ama sesi de güzeldir”

Neden, çünkü sinemadan sahneye geçenlerin hiç birinin sesi güzel değil.Ama bir kesimde sinemadan geldiğimi düşünerek can kulağıyla sesimi de dinlemedi. Benim kendi kemik kitlemden bahsetmiyorum, genel konuşuyorum. Git herhangi birine sor Harika Avcı güzel kadın der. İsmimi söylemeden şarkımı dinlet 'of ulan' der. Sonra bu Harika Avcı dediğinde 'yok artık' der. Böyle saçma bir şeyin içine düştüm sinema yüzünden. Ve yıllarca bunu anlatamadım.



Film ya da dizi teklifi alırsanız setlere yeniden dönmek ister misiniz? Sizi nasıl bir rol cezbeder?

Hep söylediğim gibi sinema benim flörtüm müzik aşkım. Şu an için düşünmüyorum.

Müslüm Gürses, Bergen ve Cem Karaca'nın hayatı film oldu. Sizin hayatınızın film olarak çekilmesini ister misiniz?

Bunu hiç düşünmedim. Hatırlamak istemediğim şeyler var, çok sıcak bakacağımı düşünmüyorum. Belki ilerde olabilir.

Gönül Yazar bir sohbetimizde Harika ismini size kendisinin verdiğini söylemişti. Harika Avcı, gündelik hayatta nasıl birisi? Sanat dünyasından görüştüğünüz kimler var?

Sanat dünyasından çok fazla görüştüğüm insan yok. Genelde çıkar ilişkilerinin üzerine kuruludur her şey. Çok sevdiğim insanlar tabi ki var ama dostluk ve güven çok ayrı bir şey. Ben halktan bir insanım, ismimin farkındayım fakat insancıl tarafım çok daha ağır basıyor. Gönül Yazar 'senin adın Harika olsun' dedi ve oldu. İyi de oldu. Benim bu arada kimlikte de adım Harika bazen çıkan haberleri görüyorum 'O Nermin olmayı seçti' diye... Eline kalem alan kafasına göre yazıyor. Komik bir durum.

Müziğe nasıl başladınız? Sanat dünyasında unutamadığınız sizin için en özel isim kimdir? Sektörde destek gördüğünüz birileri oldu mu?

14 yaşında Dalyan Gazinosunda üvertür olarak çıktım sahneye, başlarda Batı müziği okuyordum. Gönül Yazar olayı bu dönemde gerçekleşti, Harika Avcı olarak yavaş yavaş isim olduktan sonra İzmir’den İstanbul sahnelerine transfer oldum. Zeki Müren, Emel Sayın ve Gönül Yazar başta olmak üzere bir çok kadroda çalıştım. 1982 yılında Fathettin Aslan beni assolist olarak sahneye çıkartmak istedi ve uzun bir çalışma sonunda 1983 yılında Maksim de assolist olarak sahneye çıktım.

Genç müzisyenlerden kimleri başarılı buluyorsunuz? Sanat dünyasına adım atacak olan gençlere neler önerirsiniz?

Gençler çok başarılı ayrıca çok şanslılar, teknolojinin nimetlerinden yararlanıyorlar. Biz hangar gibi stüdyolarda saatlerce canlı orkestrayla şarkılar okur, gece gündüz demeden saatlerce çalışırdık. Onlar bir laptop, kulaklık ve programla her şeyi evden yapabiliyorlar. Simge’yi beğeniyorum. Sefo ve Semicenk çok başarılı. Eypio'yu çok ama çok beğeniyorum, Sanışer diye bir çocuk var ona tesadüfen denk geldim ve inanılmaz güzel şarkıları var.

Köpeğinizle birlikte yaşıyorsunuz? Hakkınızda yine asılsız iddialar ortaya atılırsa konuşma yasağı ya da tekzip kararı aldırmaya devam edecek misiniz?

Benimle alakalı doğru olmayan bir cümle duyayım soluğu adliye de alıcam. Net. Beni tanımıyorlar ben cevap vermiyorsam ilgilenmediğim için.

Yeni fotoğraflarınızı çok fazla paylaşmıyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı?

Beni insanlar görmek istedikleri gibi hatırlıyorlar şu an. Devamlı ekran önünde olan isimler yaş alıyorlar fakat bu değişimi insanlar haliyle fark etmiyor. Ben 66 yaşıma merdiven dayadım, 40 yaşındaki gibi görünemem. Bunların gayet bilincinde bir insanım, fakat bir kıyas veya magazin basınının linç başlıklarına da kendimi malzeme etmem. Tabi ki göstereceğim kendimi, yavaş yavaş bu yaş almış Harika'ya da alışacaklar illa ki. Önemli olan yaşının güzeli olmak. Her şey gelip geçici inanın ve halk burasıyla ilgilenmiyor. Ben biliyorum onlar beni her halimle seviyorlar.

Son olarak hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?

Onları çok seviyorum ve yazılan yorumları görüyorum. Hepsi çok kibar ve nazik. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Uzun bir ara oldu, ama kısmet böyleymiş. Ben bu arada halletmem gereken şeyleri hallettim bunu bilsinler. İçlerini ferah tutsunlar.

Fakat uzak kaldığım için öğrenmeye çalışıyorum, şimdi her şey dijital. Spotify diye bir mecra var orada bir rekabet oluyor. Orada da haksızlıklar oluyormuş diye duydum. Eskiden de böyleydi mesela beni 1998 de Kral Tv Müzik Ödülleri'ne aday bile yapmadılar, kaldı ki 'Sürünüyorum' patlamıştı o sene. Girin bir bakın adaylara hiç bir şarkıyı şu an hatırlamazsınız. Ben o zaman da yalaka değildim, o zaman da çıkar ilişkilerim olmadı. Eminim şu an başka oyunlar dönüyordur ve canım yetenekler harcanıyordur. Ama ben kendim gençlerle güzel bir çalışma düşünüyorum, hem de öyle şöhretli isimlerden seçmeyeceğim. Yetenekli olmaları yeterli.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.