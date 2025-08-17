 Hande Soral ile İsmail Demirci'nin Bodrum pozu

Hande Soral ile İsmail Demirci, tatil için Bodrum'u tercih etti. Çift, Ruins Luxury Resort'a gitti.

İkili, ayna pozunu Instagram'dan paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.