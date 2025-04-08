  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı. İşte detaylar...

Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı

Hande Erçel'in, uzun süredir marka yüzü olduğu Nocturne’nin İlkbahar/Yaz 2025 sezonu için kamera karşısına geçti.

Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı
Fakat yıllardır Nocturne’nin marka elçisi olan Hande Erçel'in

 Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı

tüm tasarım sürecini üstlendiği ilk koleksiyonunu yarattı.

 Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Güzelliği hediye edin: 1944 PARIS ile Anneler Günü’ne özel ışıltı
  Moda ve Güzellik

Güzelliği hediye edin: 1944 PARIS ile Anneler Günü’ne özel ışıltı

Anneler Günü’nde anneniz doğallığın gücüyle ışıldasın
  Moda ve Güzellik

Anneler Günü’nde anneniz doğallığın gücüyle ışıldasın

Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!
  Magazin

Ebru Gündeş'in kızı Alara ortaya çıktı!

Nadide Sultan'ın ayakkabısı mazgala takıldı
  Magazin

Nadide Sultan'ın ayakkabısı mazgala takıldı

New York'ta Pelin Akil rüzgarı!
  Magazin

New York'ta Pelin Akil rüzgarı!

Ünlü çift Yasemin Allen ile Erdal Kaya barıştı
  Magazin

Ünlü çift Yasemin Allen ile Erdal Kaya barıştı