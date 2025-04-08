 Hande Erçel, yüzü olduğu marka için koleksiyon tasarladı

Hande Erçel'in, uzun süredir marka yüzü olduğu Nocturne’nin İlkbahar/Yaz 2025 sezonu için kamera karşısına geçti.



Fakat yıllardır Nocturne’nin marka elçisi olan Hande Erçel'in

tüm tasarım sürecini üstlendiği ilk koleksiyonunu yarattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.