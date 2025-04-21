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Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı. İşte detaylar...

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntülerini çıktı.

 Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı

İki Dünya Bir Dilek ismiyle çekimleri devam eden film sadece Prime Video’da yayınlanacak. Prime Video, Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrollerini paylaştığı yeni yerli Orijinal film İki Dünya Bir Dilek’in çekimlerine başladığını duyurdu ve setten ilk görselleri paylaştı.

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı
Filmin oyuncu kadrosunda başarılı oyuncular Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem de bulunuyor. İki Dünya Bir Dilek, üyelerine özel olarak sadece Prime Video’da yayınlanacak.

 Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı

Bilge (Hande Erçel) ve Can (Metin Akdülger), sağlık sorunları nedeniyle 1998 yılbaşı gecesi bir hastanede tanışır. Henüz çocuk yaşta yaşadıkları sihirli an aralarında büyülü bir bağın doğmasına vesile olur. Yıllar geçer, hayat ikisini farklı yönlere savurur: Bilge başarılı bir avukat olur, Can ise arkeolog olarak önemli bir keşfe imza atar. Ancak kader tekrar ağlarını örer ve yıllar sonra yollarını bir kez daha kesiştirir.

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerini paylaştığı İki Dünya Bir Dilek filminin kamera arkası görüntüleri çıktı

Bu sefer, çocukluklarında filizlenen o büyülü bağın gücü, zorlu bir sınavdan geçecektir. Bilge ve Can'ın tutkulu ve dokunaklı hikayesi, yalnızca Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

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