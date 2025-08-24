Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?

Bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkisinde flaş gelişme yaşandı. Oyuncu, iş insanıyla olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı.



Çift, takipleşmeye devam ediyor.

