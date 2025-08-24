  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var? İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?

 

 

Bir süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkisinde flaş gelişme yaşandı. Oyuncu, iş insanıyla olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?
Çift, takipleşmeye devam ediyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 4
    GÜLDÜM
  • 3
    ÜZÜLDÜM
  • 3
    BEĞENMEDİM
  • 2
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, 19 yıl önce gördüğü şiddeti anlattı!
  Gündem

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, 19 yıl önce gördüğü şiddeti anlattı!

Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?
  Magazin

Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı

Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz
  Magazin

Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz

Yazın renkleri Cerem Onurluer ile Bodrum’da canlandı
  Magazin

Yazın renkleri Cerem Onurluer ile Bodrum’da canlandı