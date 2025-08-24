2.5 yıldır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ayrıldı. Oyuncu, Instagram'dan iş insanı sevgilisiyle fotoğraflarını kaldırdı.



Çift, henüz ayrılıkla ilgili açıklama yapmadı.

