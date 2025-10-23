Hande Erçel halı dokudu

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitime devam eden Hande Erçel, bir marka için halı dokudu.



Erçel'in o anları marka tarafından paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.