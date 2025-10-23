  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel halı dokudu

Hande Erçel halı dokudu. İşte detaylar...

Hande Erçel halı dokudu

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitime devam eden Hande Erçel, bir marka için halı dokudu.

Hande Erçel halı dokudu
Erçel'in o anları marka tarafından paylaştı.

 Hande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokuduHande Erçel halı dokudu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şahan Gökbakar'dan çocukları için radikal karar!
  Magazin

Şahan Gökbakar'dan çocukları için radikal karar!

Ege Aydan'dan çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Ege Aydan'dan çarpıcı açıklamalar!

Öğretmen 2 vizyona giriyor!
  Magazin

Öğretmen 2 vizyona giriyor!

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
  Gündem

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Gökhan Özoğuz: Babamı kaybettikten sonra fobiler gelişmeye başladı
  Magazin

Gökhan Özoğuz: Babamı kaybettikten sonra fobiler gelişmeye başladı

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi
  Gündem

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi