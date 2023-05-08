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Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, evli olduğu dönemde Hamdi Alkan için, "Onu düzenli aldattım" demişti. Görgüzel'den yeni açıklama geldi. İşte detaylar...

Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama

Selen Görgüzel, Akmerkez'de görüntülendi.

 Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım." açıklaması yaparak herkesi şoke eden ve sosyal medyada bir hayli tepki gören Görgüzel gazetecileri görünce adımlarını hızlandırıp, "Ne sorucağınızı biliyorum. Artık konuşmayacağım. Ne zaman konuşsam olay oluyor" diyerek şaşırttı.

 Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp açıklamalarda bulunan Görgüzel, "Her zamanki gibi yine yanlış anlaşıldım. Ben örf ve adetlerine bağlı ve ona göre hareket eden bir insanım. Benim öyle bir şey yapmam mümkün mü? Beni tanıyan herkes bilir böyle bir şey yapmayacağımı. Ayrıca ben o röportajımda o cümleyi espri olsun diye kullandım" diyerek,sitemde bulundu.

 Hamdi Alkan için 'Onu düzenli aldattım' diyen Selen Görgüzel'den flaş açıklama

 

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