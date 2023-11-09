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Haluk Bilginer'in zayıfladığı görüldü

Haluk Bilginer'in zayıfladığı görüldü... İşte detaylar...

Haluk Bilginer'in zayıfladığı görüldü

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan usta oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

 Haluk Bilginer'in zayıfladığı görüldü

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenen ‘Kel Diva’ adlı tiyatro oyununun provaları için PSM’ye geçen başarılı oyuncu, "Akşam sahnemiz var herkesi bekliyoruz" dedi. Bilginer'in zayıfladığı görüldü.

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