Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra aynı filme

Türkiye ve dünya ekranında derin izler bırakan Muhteşem Yüzyıl’ın ardından, 15 yıl sonra, iki başarılı oyuncu bu kez sinema evreninde yeniden buluşuyor.

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, 'İmroz’da Bahar' adlı sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Sky Films’in üstlendiği ‘İmroz’da Bahar’ın, yönetmenliğini ise Aşıklar Bayramı, Erken Kış, Karanlık Gece ve Sonbahar gibi filmleriyle, çağdaş Türk sinemasının özgün isimlerinden, ödüllü yönetmen Özcan Alper üstleniyor.

Filmde, adada yolları kesişen iki farklı hayat, ikinci bir baharın ihtimalinde buluşuyor ve “İmroz'un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunun yanıtını arıyor.

Proje, Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin oyunculuk kariyerlerinde yeni ve önemli bir yapım olarak konumlanıyor. İki oyuncunun yıllar sonra aynı sinema evreninde buluşması, filmi yalnızca bir yapım olmanın ötesine taşıyarak sinemasal bir karşılaşmaya dönüştürüyor.

Kısa süre içinde çekimlerine başlanması planlanan ‘İmroz’da Bahar’, bir araya getirdiği isimleri, güçlü hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

