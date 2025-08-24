 Halil Ergün, genç oyuncu Burak Baya ile Taş Film’de buluştu

Türk sinemasının usta ismi Halil Ergün, yeni neslin genç ve başarılı oyuncularından Burak Kaya ile Taş Film’de bir araya geldi.



Yapımcı ve yönetmen İhsan Taş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen samimi buluşmada, Halil Ergün genç meslektaşına deneyimlerini aktararak önemli tavsiyelerde bulundu.



Halil Ergün görüşmede, “Gerçek oyunculuk sabır ve özveri gerektirir. Gençlerin bu mesleğe tutkuyla sarılması beni mutlu ediyor. Onların başarısı Türk sinemasının geleceği demek” diyerek genç kuşağa destek mesajı verdi.

Genç oyuncu Burak Kaya ise usta oyuncuyla aynı karede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Halil Ergün gibi bir duayenden öğüt almak benim için çok kıymetli. Onun tecrübelerinden faydalanmak bana ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.