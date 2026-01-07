  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Müzik ve sahne dünyasının parlayan yıldızı Hale Yıldırım, istikrarlı bir şekilde dinleyicileriyle buluşturduğu yeni şarkılarına bir yenisini daha ekleyerek yoluna güçlü adımlarla devam ediyor. Zarafeti, etkileyici sesi ve sahnedeki duruşuyla dikkat çeken sanatçı, yeni şarkısı “Güzelim” ile yine kalplere dokunuyor.

 Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Ayrılığın ardından aşk acısı yaşayan bir kadının, tüm kırgınlıklarına rağmen hayata ve aşka tutunarak mutlu olmayı dilemesini anlatan “Güzelim”, slow temposu ve duygusu yüksek yapısıyla samimi bir aşk hikâyesi sunuyor. Hüzünle umudu aynı çizgide buluşturan şarkı, dinleyeni derin bir duygu yolculuğuna çıkarıyor.

 Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Söz ve müziği Özlem Güneykaya’ya, aranjmanı Sezgin Gezgin’e ait olan eser; modern sound’u ve güçlü altyapısıyla Hale Yıldırım’ın yorumunu ön plana taşıyor. Mix & mastering süreci Candar Köker imzası taşıyan şarkı, duyguyu net ve etkileyici biçimde yansıtıyor.

 Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Yönetmenliğini Semih Tiryaki’nin üstlendiği klip, Hale Yıldırım’ın güzelliğini, güçlü sesini ve şarkının derin ruhunu etkileyici bir görsel dille yansıtıyor. İddialı stil çalışması ve güçlü atmosferiyle klip, sanatçının estetik duruşunu ve “Güzelim”in duygusal dünyasını çarpıcı biçimde izleyiciye aktarıyor.

 Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Hale Yıldırım'ın yeni projesi ''Güzelim'' tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Hale Yıldırım YouTube kanalında yayında!..

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı
  Magazin

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!
  Magazin

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı
  Magazin

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı

Tazminat davasıyla gündem olan Revna Sarıgül boşanma aşamasında olduğu Ömer Sarıgül’e zehir zemberek sözler!
  Gündem

Tazminat davasıyla gündem olan Revna Sarıgül boşanma aşamasında olduğu Ömer Sarıgül’e zehir zemberek sözler!

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun AVM tarzı  
  Magazin

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun AVM tarzı  

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den açıklamalar! Ablasıyla ilgili konuştu
  Gündem

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den açıklamalar! Ablasıyla ilgili konuştu