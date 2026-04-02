 Haldun Dormen İzmir’de anıldı

Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından düzenlenen özel anma gecesinde, usta sanatçının anıları canlanırken yapay zekâ teknolojisiyle sahneye yansıtılan Haldun Dormen silüeti ve sesi konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

Türk tiyatrosunun efsanevi ismi Haldun Dormen, "ikinci vatanım" olarak nitelendirdiği İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu’nun kendi adını taşıyan sahnesinde düzenlenen muhteşem bir anma gecesiyle onurlandırıldı. Sanatçının ailesi, yakın dostları ve yetiştirdiği öğrencilerinin bir araya geldiği gece ustanın hayattaki felsefesine yakışır şekilde hem kahkahalara hem duygusal anlara sahne oldu.

GECEDE BÜYÜK MÜJDE: HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI BELGESELİ TAMAMLANDI

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu Çağlar İşgören, Haldun Dormen’in neşeli hayat felsefesine ve öğretme biçimine vurgu yaparak "Haldun Hoca hep esprileriyle öğretirdi. Biz de onun isteyeceği gibi esprili ve eğlenceli bir anma gecesi yapmak istedik." dedi. İşgören ayrıca geceye katılanlara büyük bir sürpriz yaparak CS Yapım ortaklığıyla hayata geçirilen "Hisseli Harikalar Kumpanyası" belgeselinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Ustanın bu ölümsüz eserini kalıcı bir hafızaya dönüştüren projenin ilk tanıtım videosu salonda büyük heyecan ve duygu seli yarattı.

EN ZOR ANLARDA BİLE 'EVET ŞEKERİM, ŞİMDİ NE YAPIYORUZ?' DERDİ

Dormen’in hayatına dokunduğu usta isimler de sahnede anılarını paylaştı. Göksel Kortay, "Benim için 70 yıllık dostum, ağabeyim, dert ortağım ve ustamdı. Onun hiç ‘keşke’si yoktu. En zor anlarda bile ‘Evet şekerim, şimdi ne yapıyoruz?’ derdi" sözleriyle salonu gülümsetirken Mustafa Alabora, "Tiyatro, iyi insanların yaptığı bir şeydir ve dünyaya iyilik verir. Haldun da tiyatro aracılığıyla dünyaya iyilik verdi. Öğrencilerime hep ondan öğrendiğim bir şeyi söylerim: Önce iyi aktör değil, iyi insan olun." Haldun hep öyle yaptı diyerek ustanın sanata kattığı değere dikkat çekti.

Babasının İzmir sevgisine değinen Ömer Dormen ise "Babamın misyonu, Türkiye’ye tiyatroyu sevdirmek ve genç nesilleri yetiştirmekti. Çağlar’ın 21 yıl önce İzmir’de gençlere kucak açmasını takdir eder, İzmir’den döndüğünde bu işi ne büyük zorluklarla yaptığını hayranlıkla anlatırdı. Ne mutlu ki Haldun Dormen Sahnesi yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca Salih Güney, Serpil Günseli, Ayşe Arman, Banu Zeytinoğlu ve torunu Alya Dormen de usta isimle olan anılarını aktardı.



BEN UMUT ETMEYİ ÖĞRETENLERİN ÖĞRENCİSİYİM

Etkinliğin en duygusal anlarından biri ise tiyatronun en küçük öğrencilerinden 10 yaşındaki Mavi’nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Küçük Mavi’nin, "Bir gün büyüdüğümde bir çocuk bana ‘Sen kimin öğrencisisin?’ diye sorarsa ben de ona ‘Ben umut etmeyi öğretenlerin öğrencisiyim.’ diyeceğim. Haldun Dormen her zaman yaşamaya devam edecek." şeklindeki sözleri konukları gözyaşlarına boğdu. Gecenin en etkileyici anlarından biriyse salona Haldun Dormen’i simgeleyen kokunun yayılması oldu. Bu an, izleyicilere sanatçının hâlâ aralarında olduğu hissini yaşattı.

İzmir’de tiyatroya bıraktığı iz, yetiştirdiği öğrenciler ve sahneye taşıdığı eserlerle Haldun Dormen, bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

YAPAY ZEKÂ İLE SAHNEDE UNUTULMAZ VEDA

Anma konuşmalarının ardından sahnelenen Haldun Dormen’in son yönettiği oyun "Hisseli Harikalar Kumpanyası" 71. Temsil ile seyirci ile buluştu. Seyircilerin kahkahalar eşliğinde izleyip ayakta alkışladığı oyunun finaliyse geceye damgasını vurdu. Kadro selamı sırasında yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan görüntüsüyle sahnede beliren Haldun Dormen izleyicileri selamladı. Bu beklenmedik ve eşsiz an karşısında büyük bir coşku yaşayan sanatseverler, büyük ustayı dakikalarca ayakta alkışladı.

