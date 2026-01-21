 Haldun Dormen hayatını kaybetti

Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" dedi.

