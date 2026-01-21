  • Video Galeri Foto Galeri
Haldun Dormen hayatını kaybetti

Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ömer Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir.
