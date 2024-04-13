Haktan'ın yeni marşı

Kendine münhasır vokal tekniği ile bir ekol olarak kabul edilen, ülkemizde ve dünyada birçok gence bu alanda örnek teşkil eden Haktan, yıllardır Türk müzik sektörünün en iyi vokalistlerinden biri olarak anılırken; yeni şarkısıyla, “Sen Miydin Sevgilimi Çalan” başta olmak üzere birçok kült eserin söz yazarı ve bestecisi Tolga Çimener ve Ozan Beydağı ile birlikte çalışıyor.

Dinleyicilerinin uzun zamandır beklediği ve “Tam Bir Haktan Şarkısı” olan “Marş” 70’li yılların klasik Arap ve Türk müziği melodilerinin modernize edilmesi ile günümüz kalitesi ve soundu ile sanatçının çizgisine uygun olarak Ozan Beydağı düzenlemesi ile ülkemizin en değerli saz sanatçısı ve enstrumanistlerinin katkıları ile hazırlandı.

Kendisinin de, “Müzikal yolculuğumun mihenk taşı” ve “Üzerime dikilen bir elbise” olarak nitelendirdiği, “Marş flamenko versiyon”nun da olduğu toplam dört şarkılık bir hikayenin ilk teklisi olan ve ünlü yönetmen İmre Haydaroğlu tarafından, şarkının üretim sürecini anlatan klip 12 Nisan’da tüm müzik platformlarında izleyicisiyle buluşacak. LOCA RECORD etiketiyle müzik sevenlerin ve özellikle Haktan hayranlarının diline Marş olacak.

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