Ünlü oyuncudan aşk açıklaması! Rol arkadaşıyla adı dedikodulara karışmıştı

Yazı sette çalışarak geçireceğini belirten Derya Pınar Ak, “3391 Kilometre çok yoğun ilgi gördü. Yalan söylemeyeyim, ilgi çekeceğini de bekliyorduk. İkincisini niye çekmeyelim dedik ve Sıfır Kilometre’ye başladık. Sıfır Kilometre’nin senaryosu sadece gençlere değil, tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Bu kez daha çok ilgi göreceğine inanıyoruz. Umarım öyle olur” dedi.

HAKTAN ILE ARAMIZDA BİR ŞEY YOK

Başrollerini paylaştıkları Haktan Zavlak ile aralarında aşk dedikoduları çıkan genç oyuncu, “Haktan çok samimi bir arkadaşım. Set dışında da birlikte çok eğleniyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor ama biz sadece çok yakın iki arkadaşız. Aramızda bir şey yok” diyerek açıklama yaptı.

AŞKA BAKIŞ AÇISI

“Aşka bakış açınız nasıl?” sorusuna ise Ak, “Ben ilişkilerde geleneksel kafadayım. Son zamanlarda ilişkilerin çok çabuk tüketildiğini düşünüyorum. O yüzden kendi duygularımla ilerleyeceğim,” diye konuştu.

PRENS DİZİSİNDEKİ BAŞARI

"Prens" dizisinde Prenses Hasharia rolü ile büyük beğeni toplayan Derya Pınar Ak, “Prens şahane bir set, şahane bir iş. Kostümlerimiz, dekorlarımız çok güzel. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş. Gönlüm istiyor ki sezonlarca sürsün, on sezon sürsün. Her şeyin hayırlısı olsun” dedi.

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