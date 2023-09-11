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Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

Hakkasan,  Türkiye’deki ikinci restoranını, İstanbul Boğazı’nın eşsiz ve nefes kesen manzarasına hakim ve  benzersiz mimarisi ile Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’ da sanat, iş ve cemiyet hayatından önemli ve elit isimlerin katılımıyla gerçekleşen görkemli biz davetle açtı  Bu görkemli davete ayrıca yurt dışından da önemli misafirler katıldı. Tüm misafirler büyüleyici atmosferde görkemli açılış davetinin tadını çıkardılar.

Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

Hakkasan Excutive Chef Andrew Yeo ve usta ekibinin hazırladığı olağanüstü imza yemekleri ve özel hazırlanan imza kokteyllerden oluşan menüsünde yer alan gurme lezzetlerin ikram edildiği Hakkasan İstanbul Grand Opening davetinde Doğuş Çabakçor’un DJ Performansı eşliğinde davetliler unutulmaz anlar yaşadılar.

Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’un ve boğazın eşsiz ambiyansında gerçekleşen HAKKASAN İSTANBUL açılışındaki özel ikramlar ve eğlencenin ritmini üst düzeylere çıkaran müzikler misafirler tarafından tam not aldı. 

Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

Hakkasan İstanbul ‘Grand Opening’ Etkinliğine Feryal Gülman, Yelda & Hakan & Defne Tiftik, Emir Bahadir, Şifanur Gül, Figen & Fatih Kiral, Ceylan & Samsun Demir, İnci Aksoy, Arzu Kaprol, Şahika Ercüman, Keremcem, Ece Kiral, Onur Kiral, Alara & Doğukan Dudaroğlu, Fatoş Mildon, Banu Kalpakçioğlu, Tuğba Peksayar, Begüm & Ömer Balli, Melis & Burak Hatipoğlu, Beliz & Tansel Mercan, Mehmet Dinçerler, Didem & Emre Ergani, Sinan Öcel, Haluk Bilen, Abdullatif Almeer, Ahmet Arslan, Şafak Güvenç, Omar Alfardan, Suzan Sabanci, Vedat Aşçi, Songül & Tuncay Aşçi, Melis & Muhammet Aşçi, Yasemin Taciroğlu Uras & Ahmet Uras, Sedef Çalarkan, Nalan Salur, Harika Güral, Emin Hitay, Sedefhan Oğuz, Müge Onan, Hande Demir, Zeynephan & Bora Gemicioğlu, Şeyma Subaşi, Begüm Kiroğlu, Merve Sevi, Berna & Bariş Aydil, Burcu Şendir, Çağdaş & Elif Odabaş, Evin & Selçuk Tümay, Ozan Ekşi, Deren Talu, Melda Aksu, İrem Güreli, Ece Vahapoğlu, Elvan Tiğioğlu, Ragip Savaş, Arzu Kunt, Ayşe Burcu Kaya, Merih Erkamastar Ve Loujain Adada, Hofit Golan, Maja Malnar, gibi çok sayıda seçkin, yerli ve yabancı ünlü isim katıldı. Ayrıca bu güzel ve özel davete BMW Türkiye de destek verdi.

Hakkasan İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

Dört Michelin yıldızına sahip, dünyanın en etkili Çin mutfağı olan Hakkasan; ödüllü Kanton mutfağını geliştirerek İstanbul’ un en iyi restoranları arasındaki yerini aldı. Hakkasan İstanbul, doğum günlerinden, iş yemeklerine birçok özel anınızı unutulmaz kılacak.

 

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