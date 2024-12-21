 Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında biletleri günlerce öncesinden tükenen Konya Selçuklu Kongre Merkezi konseri için sahnedeydi.

Yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul-Konya uçakları iptal olan, binlerce Konyalı müzikseverin beklediği Hadise ve ekibini şartlar durduramadı.

Tüm ekip önce Ankara'ya giderken, oradan da karayolu ile Konya'ya geçerek konsere yetiştiler.

Her konserinde hit şarkılarını muhteşem dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, Konya'da coşkuyla karşılandı. "Bu konser için her şeye değdi." diyen sanatçı, özel tasarım gri-mavi tonlarındaki kostümüyle sahneye çıkarken,



2 saat aralıksız performansı ve görsel showları ile ayakta alkışlandı.

Hadise, 2025 kış turnesine Bayhan Müzik organizasyonuyla Ocak ayından itibaren Türkiye ve Avrupa showları ile devam edecek.

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