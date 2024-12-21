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Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Hadise Konya konserine son anda yetişti! İşte detaylar...

Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında biletleri günlerce öncesinden tükenen Konya Selçuklu Kongre Merkezi konseri için sahnedeydi.

 Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Yoğun sis ve kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul-Konya uçakları iptal olan, binlerce Konyalı müzikseverin beklediği Hadise ve ekibini şartlar durduramadı.

 Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Tüm ekip önce Ankara'ya giderken, oradan da karayolu ile Konya'ya geçerek konsere yetiştiler.

 Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Her konserinde hit şarkılarını muhteşem dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, Konya'da coşkuyla karşılandı. "Bu konser için her şeye değdi." diyen sanatçı, özel tasarım gri-mavi tonlarındaki kostümüyle sahneye çıkarken,

Hadise Konya konserine son anda yetişti!
2 saat aralıksız performansı ve görsel showları ile ayakta alkışlandı.

 Hadise Konya konserine son anda yetişti!

Hadise, 2025 kış turnesine Bayhan Müzik organizasyonuyla Ocak ayından itibaren Türkiye ve Avrupa showları ile devam edecek.

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